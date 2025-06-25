مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة حول الرد على شائعات الحرب النووية بين إيران وإسرائيل

نظمت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية الإشعاعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ندوة بعنوان ( الرد على الشائعات المتعلقة بالحرب النووية بين إيران وإسرائيل ).

أبرز الحضور خلال الندوة

وشهدت الندوة حضور كل من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، و رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة، محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، والدكتور حسن يوسف، مستشار رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات الأفروأسيوية، ولبنى زكي، مقررة المجلس القومي للمرأة، وأمل رجب، مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

جانب فعاليات الندوة، فيتو

جانب فعاليات الندوة، فيتو

جانب فعاليات الندوة، فيتو

رفع الوعي بين المواطنين

وتواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حملتها التوعية من إقليم القناة بمحافظة الإسماعيلية، والتي من شأنها بناء ورفع الوعي بدور الهيئة التنظيمي والرقابي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك الرد على الشائعات المنتشرة إبَّان مستجدات الأحداث الإقليمية الجارية. بعقد ندوة تثقيفية من داخل مكتبة مصر العامة بمدينة الإسماعيلية.

جانب فعاليات الندوة، فيتو

جانب فعاليات الندوة، فيتو

جانب فعاليات الندوة، فيتو

جانب فعاليات الندوة، فيتو

وبدأت الندوة التي شهدها مسرح مكتبة مصر العامة بعرض تقديمي للهيئة، قدمته الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، حيث تناولت فيه نشأة الهيئة، ودورها ومسؤولياتها.



جانب فعاليات الندوة، فيتو

جانب فعاليات الندوة، فيتو

الوضع الإشعاعي داخل جمهورية مصر العربية

كما استطردت للحديث حول الوضع الاشعاعي داخل جمهورية مصر العربية، للرد على الشائعات المنتشرة من خلال المصادر الغير متخصصة والقنوات غير الرسمية، مؤكدةً أن الهيئة على تواصل دائم مع الجمهور إبَّان الأحداث الإقليمية الجارية من خلال كافة وسائل تواصل الهيئة على؛ موقعها الإلكتروني، وصفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الإعلاميين، والصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الصحفيين لنشر البيانات الصادرة عن الهيئة في هذ الشأن بالصحف الإلكترونية والورقية، لدحض الشائعات التي من شأنها إثارة القلق للمواطنين.

التواصل المباشر مع الجمهور لنشر الوعي

علاوة على التواصل المباشر مع الجمهور، من خلال إطلاق حملة توعوية عقب الأحداث الإقليمية الجارية، بعقد سلسلة من اللقاءات بالشراكة مع مكتبة مصر العامة في ضوء البروتوكول الموقع بين الجهتين، والتي استُهلت من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أعقبه لقاء بالمركز الرئيسي لمكتبة مصر العامة بإقليم القاهرة الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، ثم لقاء اليوم من مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية.

متابعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية

و أكدت الدكتورة ماهيتاب المناوي، أن الهيئة تتابع عن كَثَب وعلى مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، كما جددت مناشدتها للمواطنين باستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.





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