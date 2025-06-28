الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، فعَّاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي تنظمها المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وبتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية من خلال الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة".

أبرز الحضور خلال الفعاليات

جاء ذلك في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة من طلبة مدارس التمريض وطلاب؛ من أجل مصر جامعة قناة السويس وشباب yly وشباب الكشافة بمديرية الشباب والرياضة.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

فعاليات احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

بدأت الاحتفالية بتجمع أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية حيث أعطى نائب محافظ الإسماعيلية إشارة البدء لانطلاق المسيرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية وبالتنسيق مع فرع بنك الدم بالإسماعيلية.

نائب محافظ الإسماعيلية يتبرع بالدم ضمن الفعاليات

توجه نائب محافظة الإسماعيلية إلى مركز شباب الشيخ زايد للتبرع بالدم تأكيدًا على مشاركة الجميع في هذا العمل الإنساني الجليل.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

أماكن التبرع بالدم في محافظة الإسماعيلية

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه تم تحديد ثلاث نقاط تمركز للتبرع بالدم خلال الاحتفالية وهي مركز شباب الشيخ زايد، القافلة الطبية بقرية الحجاز (مدرسة الشهيد محمد توفيق)، مستشفى حميات الإسماعيلية. وتبدأ حملة التبرع بالدم في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي الثالثة عصرًا.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

وأوضحت أنه تم التنسيق من خلال إدارة العلاقات العامة بالمحافظة مع كافة المديريات والجهات الشريكة للمشاركة في الحملة والتي تأتي تحت شعار "تبرعك بالدم حياة".

وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنويًّا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدِّد حياتهم وتمتِّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة، كما تؤدي هذه العملية دورًا أساسيًّا في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

وتعدُّ خدمات الإمداد بالدم التي تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته المأمونة بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، إذ لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرُّع به بانتظام من المتبرّٓعين طوعًا ومن دون مقابل، ولكنّ خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة تواجه تحديًا في توفير كميات كافية من الدم وضمان جودتها ومأمونيتها في الوقت نفسه.

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

جانب من فعاليات الاحتفالية، فيتو

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