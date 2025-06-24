الإسماعيلية تطلق مبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها" الجمعة

تستعد محافظة الإسماعيلية، لإطلاق مبادرة نوعية يوم الجمعة المقبلة، تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، خاصةً سمك البلطي، وبيعه بسعر أقل من السوق بنسبة تتجاوز الـ٣٠٪.



تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.



الهدف من إقامة المبادرة

وتؤكد المبادرة على الدور الفعَّال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بالسوق الحر.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

كما تُجسد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار مجمع أسماك الإسماعيلية وسوق الجملة بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بأسعار تنافسية تناسب الجميع.

رفع العبء عن المواطنين

يعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بهذا الدور المحوري، موجهًا الشكر للتجار والمزارعين على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر جهود الجميع.

وخلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد صيام معاون المحافظ للمشروعات وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية،د.هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري، م.احمد نبوي مدير عام جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية،ممثل مديرية الزراعة،و د.رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.

و تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتشابك الفعال بين كافة الجهات المعنية؛ لتحقيق التكامل في الأدوار بما يضمن سلامة المنتج وجودته، بالإضافة إلى ضمان وصوله للجمهور بيسر وسهولة.

توفير خطوط المواصلات لسوق الإسماك النموذجي



ووجَّه محافظ الاسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية بتوفير خطوط مواصلات مجانية يوم الجمعة المقبل، من ميدان الفردوس، لتسهيل وصول المواطنين إلى مجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل سيتم أيضًا توفير خضراوات وفاكهة بالتعاون مع تجار سوق الجملة بالمستقبل تحت إشراف فيفي عبادي مدير السوق،بأسعار تنافسية في نفس المكان، بما يلبي احتياجات المواطنين من مكان واحد، ويوفر عليهم الوقت والجهد ويعزز من تجربة التسوق لديه.

تُظهر هذه المبادرة حرص محافظة الإسماعيلية على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وكذلك تشابك الجهات،ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.





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