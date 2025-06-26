وكيل صحة الإسماعيلية تفتتح 4 أقسام جديدة بالمعمل المشترك (صور)

افتتحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، 4 أقسام جديدة بالمعمل المشترك بالإسماعيلية،وتشمل قسم الأغذية كيماوى،قسم معادن ثقيلة أغذية وأوعية، قسم متبقيات المبيدات بالأغذية، وقسم السموم الفطرية.

تفقد الأقسام الجديدة

وتفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية الأقسام الجديدة بالمعمل،يرافقها الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة،دكتور محمد الشحات مدير مستشفى حميات الإسماعيلية والدكتورة إيمان عرابي مدير المعمل المشترك.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

واستمعت إلى شرح مفصل عن الخدمات المعملية المقدمة من خلاله والأجهزة التي تم دعم الأقسام بها لتطوير ورفع كفاءة المعمل.



الهدف من الافتتاح

وخلال الإفتتاح قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن ذلك الافتتاح يأتى فى إطار خطة تطوير شاملة لدعم المعمل المشترك، ورفع كفاءته في أداء دوره الحيوي في فحص الأغذية والمياه وضمان سلامتهم لحماية صحة المواطنين، حيث يُعد المعمل المشترك بالإسماعيلية أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة والوقائية.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

نقلة نوعية في دعم منظومة سلامة الغذاء

وأكدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن الأقسام الجديدة تمثل نقلة نوعية فى دعم منظومة سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المعملية،إضافة إلى الخدمات التى يقدمها المعمل المشترك للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الدكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة أن الأقسام الجديدة تعد إضافة قوية في خدمات المعمل المشترك، وتعزز دوره كمؤسسة رقابية متخصصة تُسهم في حماية صحة المواطنين ودعم جهود الدولة في مجال سلامة الغذاء والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بها.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

ومن جانبها،أوضحت الدكتورة إيمان عرابى مدير المعمل المشترك الخدمات المقدمة من خلال الأقسام الجديدة وأن معظم الفحوصات المعملية تتم من خلال المعمل ماعدا جزء بسيط يتم إجراؤه بالمعامل المركزية بالقاهرة.

وتناولت الخدمات المقدمة بالأقسام الجديدة كالتالي: قسم الأغذية كيماوى، وتم إضافة فحوص جديدة بالقسم حيث يتم فيه إجراء فحوص المواد الحافظة، الألوان الصناعية، السكريات في العسل، الرماد، الألبان، وغيرها من التحاليل الضرورية لضمان جودة وسلامة الأغذية.

و قسم معادن ثقيلة أغذية وأوعية: لفحص الأغذية المطهية والمعلبة وأوعية التغليف من حيث احتوائها على المعادن الثقيلة، والتأكد من مطابقتها للحدود الآمنة وفقًا للتشريعات.

و قسم متبقيات المبيدات بالأغذية: لتحليل عينات الأغذية ذات الأصل النباتي أو الحيواني والتأكد من عدم تجاوزها للحدود القصوى المسموح بها من متبقيات المبيدات، طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

بالإضافة إلى قسم السموم الفطرية: لفحص مجموعة كبيرة من الأغذية (المكسرات – التوابل – البن – الحبوب – المخبوزات – زيت الذرة – أغذية الأطفال – منتجات الألبان...) للتأكد من خلوها من السموم الفطرية أو إحتوائها على نسب آمنة طبقًا لمواصفات القياسية.

ويُذكر أن إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية حصلت على المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى تطبيق سياسات الجودة والأمان المعملي، حيث شمل التقييم المعمل المشترك ومعمل مستشفى حميات الإسماعيلية وذلك خلال المؤتمر السنوي الرابع للإدارة المركزية للمعامل الطبية one health 2022، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وفي ختام الافتتاح،أشادت وكيل وزارة الصحة بجهود القائمين على المعمل المشترك وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى تقديم كافة أشكال الدعم من التدريب والقوى البشرية المطلوبة لاستمرار تميُّز المعمل بخدمات معملية ذات جودة عالية لمواطنى الإسماعيلية.

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