انطلاق المسح الوطني الشامل للحضانات لدعم الطفولة المبكرة بالإسماعيلية (صور)

انطلق فريق مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية للعمل الميداني في إطار المسح الوطني الشامل للحضانات، باستخدام استمارات إلكترونية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS).



تدريب عدد من الرائدات

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم تدريب ٢٠ رائدة ريفية و٢ من مسئولي نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب عدد من الأخصائيين والمشرفين، وقد تم تزويد كل رائدة بجهاز تابلت لتسجيل البيانات والتحقق من صحتها ميدانيًا.

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الهدف من المسح

ويهدف هذا المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن الحضانات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في وضع خريطة تنموية شاملة لهذا القطاع الحيوي، وتطوير السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة، وتحسين بيئة الحضانات وتدريب الكوادر العاملة بها.

جانب من الفعاليات، فيتو

ويشمل المسح جميع المنشآت التي تقدم خدمات رعاية الأطفال من عمر "زيرو" وحتى أربع سنوات في الإسماعيلية، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، خاصة أو تابعة لجهات وهيئات أو شركات، سواء داخل منازل أو مساجد أو كنائس.

جانب من الفعاليات، فيتو

مناشدة من تضامن الإسماعيلية لأصحاب الحضانات

وأهابت مديرية التضامن الاجتماعي بأصحاب الحضانات التعاون الكامل مع فرق العمل، مؤكدة أن الهدف ليس غلق المنشآت، بل تقديم الدعم اللازم وسد الفجوات التنموية، تماشيًا مع التوجيهات السياسية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتقديم الدعم لها.



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