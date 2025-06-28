السبت 28 يونيو 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الفول والعدس اليوم السبت في الأسواق

اسعار العدس والفول
اسعار العدس والفول اليوم، فيتو

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجل سعر الفول والعدس ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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اسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار الفول والعدس في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار العدس والفول التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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اسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالأتي: 

ارتفاع  سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

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اسعار الفول اليوم، فيتو

ارتفاع  سعر الفول مجروش  بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 4 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 63.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

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اسعار الفول اليوم، فيتو

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 50 جنيهًا، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

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اسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالأتي: 

ارتفاع  سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 1.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 68.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 89 جنيهًا للكيلو.

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اسعار العدس اليوم، فيتو

ارتفاع  سعر العدس بحبه بالأسواق

وارتفعت أسعار العدس بجبه نحو جنيه، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 64 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

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اسعار العدس اليوم، فيتو

ارتفاع  أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وارتفعت أسعار العدس الأصفر المعبأ نحو جنيهين، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 69.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

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