الجمعة 28 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع ملحوظ بأسعار الفول وانخفاض العدس تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك

أسعار العدس والفول
أسعار العدس والفول في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، مقابل انخفاض سعر العدس الأصفر، وارتفاع أسعار عدس بجبة، بالتزامن مع الاستعدادات لأول سحور في شهر رمضان المبارك.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

أسعار العدس والفول في الأسواق

 ووفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تباينت أسعار العدس والفول في الأسواق خلال أحدث تعاملاتهما.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

أسعار العدس والفول في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر الفول والعدس في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

 

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

 9 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.1 جنيه.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 50 إلى 87.5 جنيه للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو جنيه في الكيلو مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 50.4 جنيه.

أسعار الفول السائب في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 45 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

10.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 10.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 63.7  جنيه.

أسعار الفول المعبأ مجروش بالأسواق

 فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 60 إلى 88 جنيها للكيلو.

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أسعار العدس والفول في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر العدس المعبأ بالأسواق

انخفض سعر العدس المعبأ بنحو جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 64.5 جنيه.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

 أسعار العدس المعبأ في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

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أسعار العدس والفول في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

بلغ متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية،  نحو 64.5  جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

 أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

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أسعار العدس والفول في الأسواق، فيتو

3.5 جنيه ارتفاعًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

ارتفع سعر العدس بجبة بنحو 3.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 61.6 جنيه.

أسعار العدس بجبة  في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار العدس بجبة  في الأسواق من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

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