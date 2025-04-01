الثلاثاء 01 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الفول والعدس في الأسواق خلال عيد الفطر المبارك

أسعار الفول والعدس
أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار البقوليات تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الإقبال على شراء الفول والعدس، خاصة وأن شهر رمضان حل في فصل الشتاء هذا العام، ومع انتهاء شهر رمضان بدأت بعض البقوليات في الانخفاض مقابل ارتفاع أسعار بعض الأنواع.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

أسعار العدس والفول في الأسواق

 ونستعرض في السطور الآتية، أبرز التحركات في سعر الفول والعدس مع إنتهاء شهر رمضان، وخلال أيام عيد الفطر مبارك؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

2.5 جنيه انخفاضًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.5  جنيه.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 50 إلى 87.5 جنيه للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو  جنيهين في الكيلو، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 54.8 جنيه.

أسعار الفول السائب في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول السائب في الأسواق من 50 إلى 58 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 10 جنيهات، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 77 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ مجروش بالأسواق

 فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 60 إلى 106 جنيهات للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس المعبأ بنحو 6.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 74.6  جنيه.

 أسعار العدس المعبأ في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 7 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 74.9 جنيه.

 أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار عدس أصفر المعبأ في الأسواق من 60 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

6.5 جنيه انخفاضًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

انخفض سعر العدس بجبة بنحو 6.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 59 جنيهًا.

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