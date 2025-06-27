السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزيرا خارجية رواندا والكونغو يعلقان على اتفاقية السلام بينهما

الكونغو ورواندا،
الكونغو ورواندا، فيتو

قالت تيريز كاييكوامبا فاجنر وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، إنه بعد تحقيق السلام يجب تخطي التحديات من أجل تفعيل شراكة بين البلدين.

ومن جانبه قال أوليفييه ندوهونجيريهي وزير خارجية رواندا: الاتفاق يتيح التعاون بين دولنا لاستتباب السلام وإنجاح الاستثمارات في ثروات المنطقة.

 

النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه التقى وزيري خارجية رواندا والكونغو الديمقراطية بعد توقيعهما اتفاق سلام بين بلديهما.

وأضاف ترامب: نحن هنا للاحتفال بانتصار مجيد طال انتظاره يتمثل في توقيع هذا الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية.

وتابع: النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أضاع فرصًا كثيرة وذهب ضحيته كثيرون وجاء الوقت اليوم لإنهائه.

وأشاد ترامب بالدور الذي قدمته والاتحاد الإفريقي والجهود الحثيثة في التنسيق والعمل من أجل تحقيق هذا الاتفاق بين رواند والكونغو.

ووجه الشكر لقطر التي عملت بشكل وثيق معنا بلا كلل من أجل اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية.
 

ووقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية سلام، اليوم الجمعة، مما قد ينهي النزاع الذي تسبب في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف خلال عام 2023.

 

رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يوقعان اتفاقية سلام

وتم التوسط في الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة، حيث استضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزيري خارجية البلدين في وزارة الخارجية في واشنطن لحفل التوقيع.

جدير بالذكر أن النزاع أدى إلى عواقب إنسانية كبيرة في المنطقة، حيث وصل عدد القتلى إلى الآلاف وأُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم منذ بداية العام.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغو الديمقراطية الولايات المتحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية

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