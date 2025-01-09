الخميس 09 يناير 2025
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خرائط إسرائيل المزعومة تكشف خططها التوسعية بالمنطقة.. الخبراء: غياب الوحدة العربية السبب.. وعلى دول المنطقة استخدام أوراق الضغط ضد أوروبا وأمريكا

الخريطة المزعومة،فيتو
الخريطة المزعومة،فيتو

كشفت اسرائيل عن المخطط الصهيوني التوسعي لها عن طريق نشر خريطة مزعومة على أنها خريطة تاريخية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تشمل أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على حساب الأراضي العربية.

رفعت سيد احمد 
رفعت سيد احمد 

قال الدكتور رفعت سيد أحمد،الخبير الاستراتيجى: إن مغزى قيام إسرائيل بنشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية لخرائط عبر منصات رسمية، زعمت من خلالها بأنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا أن إسرائيل تشعر بزهو نتيجة الضربات المتلاحقة التي توجهها للمقاومة الفلسطينية وهذا يدفعها لنشر خرائط مزورة مثل تلك الخرائط لأخذ أجزاء من الأردن ومن لبنان ومن سوريا إلى جانب الأراضى الفلسطينية، وهذا شعور زائف لأنه يقوم على القهر والإذلال والقسوة ويقوم على عنصر التاريخ وليس المعنى الاستراتيجى الذى يقف ضد الكيان الصهيونى لأن ما يقوم على القهر والإذلال وقتل الأبرياء وهدم المبانى هو انتصار زائف وما يجرى فى غزة ولبنان وجبل الشيخ فى سوريا هو انتصار زائف والانتصار الحقيقي هو جيش فى مواجهة جيش مثل نصر أكتوبر 1973.

غياب الوحدة بين الدول العربية 

وأكد رفعت  أن هذا الزهو الإسرائيلي مؤقت وليس دائما، خاصة أنه يعتمد على غياب الوحدة بين الدول العربية وتوحيد جيوشها وبالتالى يتحين الفرصة للاستيلاء على الأراضى العربية وفرض الأمر الواقع، لكن إذا استطاعت الدول العربية خلال القمة العربية القادمة تدرك أن الخطر الصهيوني يصل للعروش.

وتابع: إن إسرائيل لم يعد لها حد وعلى الأمة العربية أن تتحد ولا تنتظر الضرب، ولدينا العديد من الأسلحة لاستخدامها مثل النفط والأموال والاستثمارات فى أوروبا لمنع التوسع الإسرائيلى. 

الدكتور احمد يوسف
الدكتور أحمد يوسف

وقال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن نشر حكومة الاحتلال الإسرائيلية خرائط عبر منصات رسمية، زعمت أنها تاريخية لإسرائيل، وتضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا، يكشف بوضوح عن النزعة التوسعية الاسرائيلية، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الكبير الذي طالما تحدثنا عنه. 

وأضاف يوسف أن الظروف الحالية تهيئ لإسرائيل فرصة التوسع وفرض هذا المشروع على أرض الواقع. 

وأوضح الدكتور يوسف  أن ما تقوم به إسرائيل لا يقتصر على نشر الخرائط فقط، بل يشمل محاولة اقتطاع جزء من قطاع غزة، بالإضافة إلى إعلان ضم الضفة الغربية والاحتلال المستمر لجزء من الأراضي السورية.  

وقال: "هذا المخطط أصبح شديد الوضوح والخطر، ومن لا يراه فإنه غافل"، وذكر أن وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى قد حذر من هذا المخطط الإسرائيلي في وقت سابق، ولكن للأسف، لم نشهد ردود فعل عربية فعالة لمواجهة هذه التهديدات. 

وأشار يوسف إلى أن إسرائيل تسعى لاستمرار الصراع لعدة عقود أخرى، إن لم يكن إلى الأبد، حيث أن هدفها هو تعزيز هيمنتها في المنطقة على حساب حقوق الشعوب العربية، وأضاف أن "إسرائيل يجب أن تدرك أن قوة أي دولة مهما كانت، لن تمنع الردود الفعل الطبيعية التي ستحدث في مواجهة هذه المخططات التوسعية". 

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إسرائيل فلسطين الأردن سوريا لبنان

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