الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من حماس في سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى فى سوريا، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن اعتقال عناصر من حركة حماس خلال عملية "ليلية" لجيش الاحتلال في سوريا.

قوات لواء ألكسندروني نفذت عملية اعتقال عناصر حماس

وقال أدرعي، على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا)، إن قوات لواء "ألكسندروني" تحت قيادة الفرقة 210، استكملت الليلة الماضية عملية لاعتقال عناصر حركة حماس "كانوا ينشطون في منطقة بيت جن السورية".

وجاءت العملية- بحسب أدرعي- "بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية "نفذت عملية ليلية دقيقة في سوريا"، تم خلالها اعتقال عدد من عناصر حماس.

 المعتقلون يحاولون الترويج لمخططات متعددة “ضد مواطني إسرائيل وقواتها في سوريا”

وزعم المتحدث العسكري، أن "المعتقلين  كانوا يحاولون الترويج لمخططات متعددة  ضد مواطني إسرائيل وقواتها في سوريا”.

 أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وأنواع ذخيرة

وتم نقل المعتقلين إلى داخل إسرائيل لمتابعة التحقيق معهم من قبل الوحدة 504.

وعثرت القوات الإسرائيلية في المنطقة على وسائل قتالية وصادرتها، بما في ذلك أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وأنواع ذخيرة. بحسب المنشور العسكري نفسه.

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