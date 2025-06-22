سوريا تمنع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية من زيارة موقع تفجير كنيسة مار إلياس

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى سوريا، إلى عدم زيارة موقع تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة، دون تنسيق وموافقة منها.

تفجير كنيسة مار إلياس فى منطقة الدويلعة

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”: “تهدي وزارة الخارجية والمغتربين أطيب تحياتها إلى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق، وتودّ الإحاطة بأنه يُمنع القيام بأي زيارات إلى موقع التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدويلعة – كنيسة مار إلياس-، دون تنسيق مسبق وموافقة رسمية من الوزارة”.



وأوضحت وزارة الخارجية السوري، أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامة الدبلوماسيين، ومنعًا لأي خرق للإجراءات الأمنية المعمول بها في موقع الحادث، الذي لا يزال قيد المعالجة والتحقيق من قبل الجهات المختصة.

سوريا تمنع البعثات الدبلوماسية من زيارة كنيسة مار إلياس



وأعربت الخارجية السورية، عن أملها من كافة البعثات الالتزام التام بذلك، مؤكدة استعدادها للتعاون والتنسيق وفق الأصول الدبلوماسية المعتمدة.

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