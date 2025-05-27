برعاية الاستخبارات التركية، معلومات عن أحمد الدالاتي همزة الوصل بين إسرائيل وسوريا

أحمد الدالاتي، كشفت وكالة "رويترز" فى وقت سابق اليوم، عن عقد اجتماعات أمنية مباشرة بين إسرائيل وسوريا، خلال الأسابيع الماضية.

أحمد الدالاتي منسق اجتماعات إسرائيل وسوريا

ووفق المصادر التى تحدثت للوكالة عن تفاصيل الاجتماعات بين إسرائيل وسوريا، فإن الوسيط وهمزة الوصل لترتيب هذه الاجتماعات شخص يدعى أحمد الدالاتي.

وحسب المعلومات المتاحة همزة الوصل بين سوريا وإسرائيل، ولد أحمد الدالاتي في سبتمبر 1985 في بلدة كفير الزيت، بوادي بردى، في ريف دمشق.

حصل أحمد الدالاتي البالغ من العمر 40 عامًا، على شهادة في هندسة المعلوماتية من المعهد التقني للحاسوب.

وتلقى الدالاتي، تعليمه الأساسي والثانوي في ريف دمشق، ثم درس تخصص الحاسوب، ما ساعده لاحقًا في تطوير تقنيات ميدانية في المجال العسكري، وفق ما ذكرت مواقع سورية.

معلومات عن أحمد الدالاتي مهندس الاتصالات بين سوريا وإسرائيل

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان أحمد الدالاتي من أوائل المنخرطين في الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وبدأ أحمد الدالاتي، نشاطه بتنظيم المظاهرات السلمية، قبل أن يتحول لاحقًا إلى العمل العسكري والانضمام إلى "جيش الإسلام".

ثم في عام 2015، انتقل إلى شمال سوريا وانضم إلى "حركة أحرار الشام".

بعد ذلك كان أحمد الدالاتي، من ضمن الداعمين الأوائل للفصائل المسلحة التي أطاحت بالنظام السابق في ديسمبر الماضي (2024)، ومن أبرز المؤيدين للسلطة الجديدة التي تسلمت الحكم في دمشق.

أحمد الدالاتي، فيتو

ومع تحول بعض المناطق السورية إلى ما يشبه الحكم الذاتي للمجالس المحلية، دخل الدالاتي المجال الإداري، وعيّن نائبا لمحافظ ريف دمشق ومحافظا للقنيطرة في مارس 2025.

كما عين الدلاتي لاحقًا أيضا قائدًا للأمن الداخلي في محافظة السويداء تزامنًا مع تصاعد التوترات الاجتماعية في الجنوب السوري، حيث أطلق مساعي التواصل مع القيادات الدرزية من أجل تهدئة التوترات.

الكشف عن اجتماعات بين سوريا وإسرائيل برعاية تركية

تسلم أحمد الدلاتي، مهمة التواصل مع الجانب الإسرائيلي، حيث شكل نقطة الوصل بين دمشق وتل أبيب، على ما أفادت المصادر الخمسة السابق الإشارة لها.

وكان مسؤول إسرائيلي قد كشف كشف فى وقت سابق من هذا الشهر لقناة “العربية” السعودية، أن لقاءات جرت بين إسرائيل وممثلين عن الإدارة السورية الجديدة التى يقودها أحمد الشرع، برعاية المخابرات التركية، مضيفا أنها كانت "إيجابية".

كما أشار حينها إلى أن دمشق قدمت لفتات حسن نية تجاه إسرائيل، وأن الأخيرة ستقابلها بالمثل، وفق تعبيره.

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