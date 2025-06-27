مصرع عامل فراشة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالفيوم

لقي عامل فراشة من الفيوم مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء عمله في تركيب الفراشة لعزاء بأحد أحياء مدينة الفيوم، دائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع عامل فراشة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بمصرع عامل فراشة بصعق كهربائي من عمود إنارة أثناء توصيل التيار لفراشة عزاء بحي كيمان فارس، مساكن غرب التعاونيات، بدائرة المركز، وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم.

وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، ولقى مصرعه بإصابته بصعق كهربائي أعلى عمود إنارة أثناء توصيل التيار الكهربائى للفراشة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولت التحقيق.

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