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إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم  بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام مدينة الفيوم الجديدة، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أمام مدينة الفيوم الجديدة، على طريق القاهرة ـ أسيوط الغربي، باتجاه القاهرة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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