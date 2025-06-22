انزلقت سماعة داخل أذنه، نقل طالب ثانوية عامة للمستشفى بعد تعرضه لحالة إعياء داخل لجنة بالفيوم

نقلت لجنة امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة أبوصير الإعدادية بالفيوم الطالب خالد محمد خالد، إلى مستشفى أطسا المركزي، بعد انتهاء امتحانات اللغة العربية، بسبب دخول جسم غريب في أذنه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الطالب كان بحوزته هاتف محمول وسماعة صغيرة داخل الأذن، وعندما تم تفتيشه تم العثور على الهاتف وانزلقت السماعة داخل أذنه، واستخرجها الطبيب، وأصبحت حالة الطالب مستقرة، وحرر رئيس اللجنة مذكرة بالواقعة وتم إرسالها للجنة العليا بالوزارة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

إخطار النجدة بحالة الطالب

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة طالب بحالة إعياء وصرخات متكررة أثناء تواجده باللجنة رقم 16 بمدرسة أبو صير الإعدادية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي اللجنة، وتبين أن جسما غريبا دخل في أذن الطالب خالد محمد خالد 18 سنة، ورفض نقله إلى مستشفى الفيوم العام إلا بعد انتهاء الامتحان.

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية، تتابع وصول اوراق اسئلة اللغة العربية الي مقر لجان سير امتحانات الثانوية العامة منذ خروجها من مركز توزيع الاسئلة وحتي تسليمها الي رئيس كل لجنة، ولم ترصد اي مخالفات أو معيقات لسيارات توزيع الاسئلة

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