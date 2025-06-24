إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

اصيب 9 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي امام مدينة الفيوم الجديدة، علي طريق القاهرة ـ اسيوط الغربي، باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة اثار الحادث وانتظمت حركة المرور.

انقلاب سيارة سوزوكي علي الطريق الغربي

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم ، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفبد بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، أمام مدينة الفيوم الجديدة، علي الطريق الغربي باتجاه القاهرة، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين إصابة 9 مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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