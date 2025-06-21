إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، باتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 4 أشخاص، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، تم نقلهم بواسطة 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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