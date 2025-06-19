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تقرير الطب الشرعي ينصف مدرس كلية التربية الرياضية وينفي التعدي على طفل قرية تطون بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

نفى تقرير الطب الشرعي لطفل قرية تطون بمحافظة الفيوم، المتهم فيها مدرس بكلية التربية الرياضية ببني سويف، وجود أي اعتداءات جنسية على الطفل، وترك أمر المتهم إلى تحريات إدارة البحث الجنائي.

 

تقرير الطب الشرعي عن الواقعة

وجاء في نص تقرير الطبيب الشرعي: "لم يتبين بظاهر جسم الطفل المذكور وقت الكشف عليه وجود مظاهر أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف عام، وبفحص منطقة فتحة الشرج للمذكور موضعيا لم يتبين بها أو حولها وقت الكشف عليه وجود مظاهر أو آثار إصابة أو تلوثات مشتبهة، ولم يتبين من الفحص وجود علامات تشير إيلاج عضو ذكري بالغ بفتحة الشرج للمذكور، ومن المعروف فنيا أن الاحتكاك الجنسي الخارجي في حال حدوثه لا يترك وراءه أثرا إصابيا يدل عليه، وانتهى تقرير الطب الشرعي بأن الأمر متروك في إثبات ذلك أو نفيه، لما تسفر عنه تحريات إدارة البحث الجنائي وتحقيقات النيابة العامة.

أصل حكاية مدرس كلية التربية الرياضية مع طفل بقرية تطون

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بأن الأهالي بقرية تطون دائرة المركز، سمعوا أصوات استغاثة طفل، قادمة من غرفة خلع الملابس بصالة رياضية خاصة، وتجمع الأهالي ليجدوا أن أحد مدربي الصالة، يحاول الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، فتحفظوا عليه حتى تم تسليمه إلى قوة من مركز شرطة إطسا، وحررت "فايزة.ا.ع" والدة الطفل بلاغا تتهم فيه "أ.ع.م.خ" 32 سنة، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، بهتك عرض طفلها "ع.م.ج" البالغ من العمر 10 سنوات.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة عرض الطفل علي الطب الشرعي، وجاء تقرير الطبيب الشرعي بما سلف.

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