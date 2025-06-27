إمام عاشور يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي توجيه رسالة لـ محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك عقب اعتزاله كرة القدم.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه علي إنستجرام صورة لـ محمد عبد الشافي، وعلق عليها" شكرا كابتن محمد عبد الشافي علي كل لحظة قدمتها في الملعب، وعلي أخلاقك العالية التي سبقت موهبتك، أنا من المحظوظين إللي لعبوا معاك وربنا يوفقك في الخطوة اللي جاية.

الزمالك يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على توجيه رسالة شكر للاعب محمد عبد الشافي بعد اعتزاله كرة القدم.

وأعلن عبد الشافي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025، وذلك عقب تحقيق لقب كأس مصر.

ونشرت الصفحة صورة لعبد الشافي وعلقت: "الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا.

وواصلت: “شكرًا يا شيفو على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك”.

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