بعد انتخاب مجلس جديد لإدارة البورصة.. خبراء يحددون أولويات المرحلة المقبلة.. شحاتة: الحد من الشطب والتخارجات على رأس الأولويات.. وشعرواي: ضرورة وجود تقييمات عادلة للشركات المقرر طرحها

حدد خبراء أسواق المال أولويات ومهام مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، حيث يأتي على رأسها، مواجهة غياب الوعي بأهمية البورصة لدى أبناء المجتمع من المرحلة التعليمية الأولى، وحتى كافة طوائف المجتمع، فهم ليس لديهم علم أو ثقافة بماهية البورصة ومزاياها، فالطلبة يدرسون كافة المواد العلمية والثقافية ولكن لا توجد أي مواد دراسية تتناول البورصة وكيفية عملها ولا ’ليات ذلك.

وطالب الخبراء بضرورة وضع البورصة على رأس الأولويات، وذلك مواكبة للتطور الرقمي والرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، مشيرين إلى ضرورة توسيع القاعدة الشعبية ودعم الشركات.

خبير: البورصة لا تعبر عن حجم اقتصاد مصر الحقيقي

وفي هذا الصدد، قال أحمد شحاتة خبير أسواق المال: إنه من المؤكد أن حجم الاقتصاد المصرى لا تعبر عنه البورصة المصرية،نتيجة ان حجمها صغير للغاية، وبالتالى لا تعبر عن حجم اقتصاد مصر الحقيقى، والسبب ان بيئة الاستثمار ظلت لسنوات عديدة غير مشجع للشركات الواقعة على أرض مصر للقيد بالبورصة، وبالتالي فأن المشكلة المزمنة ليست مشكلة ادارة البورصة ومجالس الادارات المتعاقبة او ادارة هيئة الرقابة المالية،ولذلك فهى بحاجة الى رؤية بحيث يكون لها الاولوية من حيث التسهيلات والتشريعات القانونية لتشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.

تراجع المزايا والحوافز للقيد بالبورصة

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية فإن المزايا والحوافز تراجعت،فنجد أن الشركات بدأت فى التخارج من البورصة او الشطب بدلا من انضمام اخرى واذا ما نظرنا الى الشركات التى تسعى للقيد بالبورصة فهي صغيرة بينما تتخارج الشركات الكبرى من السوق، اما المشكلة الاخرى التى تحتاج الى تدخل عاجل تتمثل فى غياب الوعى بأهمية البورصة لدى ابناء المجتمع من المرحلة التعليمية الاولى وحتى كافة طوائف المجتمع،فهم ليس لديهم علم او ثقافة بماهية البورصة ومزاياها، فالطلبة يدرسون كافة المواد العلمية والثقافيه ولكن لا توجد اى مواد دراسية تتناول البورصة وكيفية عملها ولا اليات ذلك.

استمرار الضرائب والقوانين الطاردة للاستثمار بالبورصة

وتابع: ان البورصة لديها مشاكل كثيرة من بين مسبباتها فرض ضرائب وغيرها من القوانين التى تؤكد أن الدولة لا ترى البورصة ولا تعرف قيمتها ولا تقدرها بقيمتها، فالتوجه العام للدولة على مدار السنوات العشر الأخيرة ليس باتجاه البورصة،وحل ازماتها واعطائها قيمتها الحقيقية، فنحن نريد توجه حقيقى للدولة من خلال تشجيع الشركات على القيد والطرح بشكل حقيقى.

واستكمل: ان الميزة التى تحفز الشركات على الطرح لم تعد متاحة، حيث ان هناك غرامات وضرائب، ورسوم تدفع بلا عائد ولا ميزة بل أصبحت عبئا وليست ميزة، فالشركات تلتزم بالإفصاحات وتعيين مراقبين حسابات ونفقات بلا عائد، وذلك بعكس البورصة السعودية التي يساوى تداولات يوم بها يساوى تداولات بورصة مصر فى 6 شهور.

ضرورة وضع البورصة على راس الاولويات

وشدد على ضرورة وضع البورصة على رأس الأولويات، وذلك مواكبة للتطور الرقمى والرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، ولابد من توسيع القاعدة الشعبية ودعم الشركات، فمنذ 15 عاما كان لدينا شركة فودافون وموبينيل، وجلوبال تليكوم وأوراسكوم للانشاء خرجت وعادت بنسبة 10% فالشركات الكبرى تتخارج، ولذلك هناك مشكلات مزمنة وتزيد بسبب تجاهل حلها.

التعديلات فى قواعد القيد

وأشار إلى أن التعديلات فى قواعد القيد ليست هى الدافع الأساسى لمنع الشركات من التخارج، فقواعد القيد لا تفرق مع الشركات، لافتا إلى أن الشركات ال20 النشطة يتصارع عليها 140 شركة فقط، وهو سوق مال لا يتناسب مع الدولة المصرية وقدرتها واصولها والاستثمارات التى تتم على ارضها.

وشدد على ضرورة البحث عن المشكلة الأساسية وحلها لا تجاهلها والبحث عن أسباب فرعية، فالدول الكبرى تعطى البورصة الأولوية، باعتبارها واجهة الاقتصاد والدولة حيث أنها تجتذب الاستثمار غير الرسمى والمشروعات الصغيرة والكبرى، وتحتويها وبالتالى تقوية المراكز الاستثمارية.

محمد شعراوي: أولويات يجب أن ينتبه إليها القائمون على البورصة

وبدوره، قال محمد شعراوي خبير أسواق المال، أن هناك أولويات يجب أن ينتبه إليها القائمين على البورصة بشكل أساسي، وتتركز فى استئناف واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة الترويج لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال مسئولين حكوميين بالخارج.

وشدد على ضرورة وجود تقييمات عادلة للشركات المقرر طرحها ،فالتقييم لسهم موبكو والإسكندرية لتداول الحاويات وغيرها لم يتم بالشكل الصحيح ، فى الوقت الذى حقق سهم الاسكندرية لتداول الحاويات ارباح تخطت 500%، وهو ما يؤكد على ضرورة أن تهتم الحكومة بتقييم الاصول بشكل صحيح للحفاظ على اصول الدولة وممتلكاتها بالشكل الصحيح .

انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية

أعلنت لجنة فرز أصوات الناخبين بانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته (2025 – 2029) المنعقدة، الثلاثاء الماضي، عن:

أولًا: الفائزون عن الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية بالترتيب طبقًا لعدد الأصوات:

1 رانيا يعقوب حبيب فرج - شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية - 90 صوتًا.

2 أحمد محمد بهجت أبو السعد- شركة أزيموت للاستثمارات – مصر - 78 صوتًا.

3 شوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي-شركة بلتون لتداول الأوراق المالية - 75 صوتًا.

ثانيًا: الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي:

1 هاشم السيد هاشم دسوقي - شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير- 89 صوتًا.

ثالثًا: الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة:

1 داليا عمر حسن محمد السواح المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية - فائزة بالتذكية

وتجدر الإشارة إلى تنتهي يوم الإثنين 30 /06/ 2025 تلقي أي اعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها، وذلك بمقر البورصة المصرية.

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