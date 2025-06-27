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اقتصاد

البورصة تربح 190 مليار جنيه في أسبوع و6 قطاعات تتصدر التداولات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بمكاسب قوية لرأس المال السوقي الذي قفز بنحو 190 مليار جنيه خلال أربع جلسات فقط، ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه، وذلك قبيل عطلة رأس السنة الهجرية.

وشهدت البورصة خلال الأسبوع موجة صعود قوية انعكست على المؤشرات الرئيسية والقطاعات النشطة، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بدعم من مشتريات مؤسساتية محلية وأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% في ختام جلسة الأربعاء ليغلق عند مستوى 33002 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% إلى 41085 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليصل إلى 14821 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" صعودًا قويًا بنسبة 2.1% مغلقًا عند 9811 نقطة، فيما ارتفع "إيجي إكس 100" بنسبة 1.96% ليصل إلى 13344 نقطة، وحقق مؤشر الشريعة الإسلامية مكاسب بنسبة 1.34% عند 3426 نقطة.

6 قطاعات تتصدر المشهد

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأعلى من حيث قيم التداول خلال الأسبوع، بدون الصفقات، بإجمالي تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه. 

وجاء الترتيب كالتالي:

الخدمات المالية غير المصرفية – 1.5 مليار جنيه

العقارات – 914.9 مليون جنيه

الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات – 425 مليون جنيه

الموارد الأساسية – 422.6 مليون جنيه

مواد البناء – 421 مليون جنيه

الأغذية والمشروبات والتبغ – 366.7 مليون جنيه

وشهدت جلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع ارتفاعًا بـ43 مليار جنيه في رأس المال السوقي، تبعتها مكاسب بـ41 مليار جنيه يوم الإثنين، و78 مليار جنيه يوم الثلاثاء، و28 مليار جنيه في ختام الأربعاء.

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