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اقتصاد

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

انتهت منذ قليل العملية الانتخابية على مقاعد أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية

وتعلن إدارة البورصة المصرية  نتيجة لجنة فرز أصوات الناخبين بانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته  (2025 – 2029)
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 24/06/2025 
عن فوز كل من الآتي بيانهم:
أولًا:الفائزون عن الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية بالترتيب طبقًا لعدد الأصوات: 
1 رانيا يعقوب حبيب فرج - شركة  ثرى واى لتداول الأوراق المالية - 90 صوتًا. 
2 أحمد محمد بهجت أبو السعد- شركة  أزيموت للاستثمارات – مصر -  78 صوتًا.
3 شوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي-شركة  بلتون لتداول الأوراق المالية -  75 صوتًا.


ثانيًا: الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية  بالسوق الرئيسي

1 هاشم السيد هاشم دسوقي - شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير-  89 صوتًا.


ثالثًا: الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية  بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة:

 
1 داليا عمر حسن محمد السواح المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية -  فائزة بالتذكية
 

وتجدر الإشارة الى أنه ابتداءً من الأربعاء الموافق 25/06/2025 ولمدة ثلاث أيام عمل تنتهي يوم الإثنين الموافق 30/06/2025 سوف يتم تلقى أي اعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها وذلك بمقر البورصة المصرية الكائن / المبنى 135 ب – القرية الذكية - الكيلو 28 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي – الجيزة  من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة  مساء.

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