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اقتصاد

7 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى في قيمة التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت  7 شركات قاءمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) وجاءت كالتالي: 

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 960 مليون جنيه. 
- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 694 مليون جنيه. 
- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 413 مليون جنيه. 
- اي اف جي هيرميس الدولية للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 453 مليون جنيه. 
- بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 394 مليون جنيه. 
- أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 371 مليون جنيه. 
- كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 343 مليون جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات،  الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09%  عند مستوى 3219 نقطة.

 

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