7 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى في قيمة التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 7 شركات قاءمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) وجاءت كالتالي:

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 960 مليون جنيه.

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 694 مليون جنيه.

- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 413 مليون جنيه.

- اي اف جي هيرميس الدولية للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 453 مليون جنيه.

- بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 394 مليون جنيه.

- أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 371 مليون جنيه.

- كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 343 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.