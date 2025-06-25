الأربعاء 25 يونيو 2025
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خناقة الضربة الأمريكية

ما زالت الخناقة قائمة في أمريكا حول الضربة الأمريكية لإيران التى استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.. فرغم تأكيد ترامب المتكرر بأن الضربة كانت رائعة ودمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ما برح هناك من يشككون في هذا الكلام، ويعتقدون أن التدمير كان محدودا لتلك المواقع الإيرانية النووية ولم تصل إلى القلب منها، وأن إيران نقلت ما لديها من يوارنيوم مخصب إلى مكان سرى قبل الضربة ومعه عددا من أجهزة الطرد المركزي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

 
والمفاجأة الجديدة كانت تقريرا استخباراتيا تم تسريبه يعزف معزوفة إخفاق الضربة الأمريكية.. وقد انتفضت الإدارة الأمريكية للدفاع عن الضربة وجزئيتها وجدواها ونتائجها الكبيرة، وشككت الإدارة الأمريكية في سلامة هذا التقرير الاستخباراتي، بينما اتهم ترامب الإعلام الأمريكي بفبركته، وصب كل غضبه على سى إن إن ونيويورك تايمز وأيضًا خصومه الجمهوريين.

 
ورغم أن إيران قالت إن الدمار الذي لحق بمواقعها النووية كان فادحا، الأغلب أن الخناقة الامريكية الداخلية سوف تستمر ولن تتوقف في ظل الأوضاع الداخلية لأمريكا ووجود من يريد النيل من ترامب.

 
ويشجع على ذلك أولا، مبالغة ترامب في نتائج الضربة لدرجة أنه وصفها بالرائعة ووصف الطيارين الذين قاموا بها بالرائعين، وثانيا لأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها تقييما ولو تقريبيا لنتائج الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، وثالثا، لأن من مصلحة إيران وهي مقبلة على مفاوضات مع أمريكا المبالغة في تقدير الدمار الذي خلفته الضربة الأمريكية لمنشآتها النووية.

 

مسرحية حرب إيران!

السلام الاجتماعي!


وربما تمر الأيام ولا نعرف على وجه الدقة نتائج هذه الضربة الأمريكية لإيران، وربما لا يحدث ذلك إلا بعد خروج ترامب من البيت الأبيض!

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم برنامج النووي الإيراني الإدارة الامريكية البرنامج النووي الإيراني الضربة الأمريكية البرنامج النووي فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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