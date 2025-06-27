طريقة عمل الدوناتس، حلوى مقلية شهيرة وسريعة التحضير

طريقة عمل الدوناتس، الدوناتس من الحلوى الغربية المقلية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الدوناتس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدوناتس.

مكونات عمل الدوناتس:-

3 أكواب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 كوب زبدة لينة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

زيت غزير للقلي

لتحضير التغطية (اختياري)

سكر بودرة

شيكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة)

فارماسيل ملون أو مكسرات مطحونة

طريقة عمل الدوناتس:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

أضيفي البيضة، الفانيليا، والزبدة، وابدئي بالعجن تدريجيا بإضافة الحليب الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

استمري في العجن لمدة 10 دقائق يدويا أو 5 دقائق بالعجانة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك 1 سم.

باستخدام قطاعة دونات أو كوب دائري، شكلي الدوائر، ثم اصنعي فتحة في الوسط.

رتبي قطع الدونات على ورق زبدة أو صينية مدهونة، وغطيها واتركيها 30 دقيقة لترتاح.

سخني الزيت على نار متوسطة، ثم اقلي الدونات حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.

ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

اغمسي الدونات في الشيكولاتة المذابة أو رشيها بسكر بودرة أو فارماسيل.

لا تفرطي في إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.

تأكدي من حرارة الزيت؛د، حيث يجب أن يكون متوسط السخونة.

يمكنك خبز الدونات في الفرن بدلا من القلي، ولكن القلي يعطيها طراوة أفضل.

قدميها مع القهوة أو الحليب.

احشيها بكريمة أو مربى باستخدام كيس حلواني.

طريقة عمل الدوناتس

ولعمل البان كيك

مكونات عمل البان كيك:-

كوب من الحليب

كوب من الدقيق

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة من الزبدة (للطهي)

طريقة عمل البان كيك:-

في وعاء كبير، يخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا.

يضاف الحليب إلى المزيج ويقلب حتى يتجانس.

في وعاء آخر، يخلط الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح.

يضاف الخليط الجاف إلى الخليط السائل تدريجيًا مع التحريك حتى يتكون خليط ناعم.

تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وتدهن بقليل من الزبدة.

يسكب مقدار ربع كوب من الخليط في المقلاة ويطهى حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم يقلب البان كيك على الجهة الأخرى حتى يتحمر.

تكرر العملية حتى انتهاء الخليط.

يقدم البان كيك ساخنا مع المربى أو العسل أو صوص الشوكولاتة أو زبادى الفاكهة، ويمكن تزيينه بقطع الفواكه الطازجة أو الكريمة.

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