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صحة ومرأة

طريقة عمل الدوناتس، حلوى لذيذة سهلة التحضير

الدوناتس،فيتو
الدوناتس،فيتو

طريقة عمل الدوناتس، الدوناتس من المعجنات الغربية الشهيرة التى تقدم كحلوى لها مذاق مميز يعشقه الكبار والصغار ولها شهرة واسعة.

وطريقة عمل الدوناتس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدوناتس.

مكونات عمل الدوناتس:-

2 كوب دقيق (طحين)

1/4 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2/3 كوب حليب دافئ

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة (مذابة)

زيت للقلي

سكر بودرة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الدوناتس:-

  • في وعاء كبير، ضعى الدقيق مع السكر والملح والخميرة الفورية.
  • امزجى المكونات الجافة معًا.
  • في وعاء آخر، اخفقى البيضة مع الحليب الدافئ والزبدة المذابة.
  • اضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة.
  • اعجنى العجينة لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.
  • إذا كانت العجينة لزجة، اضيفي قليلًا من الدقيق.
  • ضعى العجينة في وعاء مدهون بالزيت، غطيها بقطعة قماش رطبة أو غلاف بلاستيكي.
  • دعى العجينة تختمر لمدة ساعة تقريبًا في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
  • بعد أن تختمر العجينة، ضغها بلطف لإخراج الهواء منها.
  • على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق، افردى العجينة بسمك حوالي 1 سم.
  • استخدمي قطاعة أو كوب دائري لتقطيع الدوناتس، ويمكنك استخدام قطاعة أصغر لتشكيل الفتحة في المنتصف.
  • سخنى الزيت في مقلاة عميقة أو قدر على نار متوسطة.
  • ضعى الدوناتس برفق في الزيت الساخن. اقليها لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون.
  • استخدمى ملعقة مثقوبة لإخراج الدوناتس من الزيت واتركيها لتصفي على ورق مطبخ.
  • يمكنك تغميس الدوناتس في السكر البودرة أو تزيينها بالشوكولاتة أو الكريمة حسب الرغبة.
  • يمكن إضافة نكهات مختلفة للعجينة مثل الفانيليا أو القرفة.
  • إذا كنت تفضلين الدوناتس المحشوة، يمكنك إضافة المربى أو الشوكولاتة في وسط الدونات قبل القلي.
الدوناتس 
الدوناتس 

ولعمل الوافل

مكونات عمل الوافل:-

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

رشة ملح.

2 بيضة.

2 كوب إلا ربع من الحليب.

½ كوب من الزبدة المذابة (أو زيت نباتي).

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الوافل:-

  • في وعاء كبير، اخلطى الدقيق، السكر، البيكينج بودر، والملح جيدًا.
  • في وعاء آخر، اخفقى البيض ثم أضيفي الحليب، الزبدة المذابة، والفانيليا.
  • اخلطي المكونات حتى تمتزج بشكل جيد.
  • اسكبى المكونات السائلة فوق المكونات الجافة واخلطيها برفق بإستخدام ملعقة أو خفاقة حتى تتجانس العجينة، ولكن تجنب الخلط المفرط حتى لا يصبح الوافل صلبًا.
  • قومى بتسخين جهاز الوافل حسب التعليمات المرفقة معه.
  • يمكنك دهنه بالقليل من الزيت أو الزبدة لمنع التصاق العجينة.
  • اسكبى كمية من الخليط في جهاز الوافل الساخن (حسب حجم الجهاز).
  • اغلقى الغطاء واتركيه يطهى حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا، عادةً من 3 إلى 5 دقائق.
  • قدم الوافل وهو ساخن مع اختيارك من الإضافات، مثل: العسل أو الشيكولاتة، الفواكه الطازجة، أو الكريمة المخفوقة.
  • يمكنك إضافة نكهات أخرى للعجينة مثل القرفة أو الشوكولاتة المبشورة.
  • إذا أردت أن يكون الوافل أكثر قرمشة، اتركيه في الجهاز لمدة دقيقة إضافية.
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الدوناتس طريقة عمل الدوناتس مكونات عمل الدوناتس المعجنات الوافل الشيف سارة أحمد

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