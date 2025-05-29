طريقة عمل الدوناتس، لذيذة ومميزة وسهلة التحضير

طريقة عمل الدوناتس، الدوناتس من المعجنات الغربية الشهيرة التى لها مذاق مميز وتقدم كطبق حلو، بأشكال مختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل الدوناتس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدوناتس.

مكونات عمل الدوناتس:-

2 كوب دقيق أبيض

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 كوب حليب دافئ

1 بيضة

1/4 كوب زبدة مذابة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

زيت للقلي

للتزيين (اختياري):

سكر بودرة

شوكولاتة مذابة

صوص الفانيليا أو الفراولة

سكر بودر أو مكسرات أو فورماسيلا للتزيين

طريقة عمل الدوناتس:-

في وعاء، اخلطي الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي البيضة، الزبدة المذابة، ثم الدقيق والملح تدريجيا.

اعجني جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وقطعيها على شكل دوائر، مع عمل فتحة صغيرة في الوسط.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، واقلي قطع الدوناتس حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

بعد أن تبرد قليلا، يمكنك تغميس الدوناتس في الشيكولاتة أو رش السكر البودرة فوقها.

يمكنك خبز الدوناتس في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10-12 دقيقة كخيار صحي.

للحصول على قوام هش، تأكدي من ترك العجينة لتتخمر جيدا.

طريقة عمل الدوناتس

ولعمل الكرواسون بالشيكولاتة

مكونات عمل الكرواسون بالنوتيلا:-

280 جرام زبدة باردة

بيض مخفوق مع ملعقة صغيرة من الماء والفانيليا

شيكولاتة نوتيلا بحسب الرغبة

لتحضير العجينة

500 جرام دقيق

40 جرام زبدة لينة

140 مل حليب كامل الدسم

55 جرام سكر

11 جرام خميرة فورية

140 مل ماء

12 جرام ملح

طريقة عمل الكرواسون بالنوتيلا:-

ضعي كل المكونات في العجان واخلطي لتحصلي على عجينة.

ضعيها في وعاء وغطيها ثم أدخليها إلى الثلاجة لليلة كاملة.

قطعي الزبدة الباردة إلى مكعبات وضعيها على ورق زبدة.

ضعي فوقها ورقة زبدة أخرى واضغطي على المكعبات بواسطة نشابة حتى تحصلي على مربع من الزبدة.

مدي العجينة المحضرة مسبقًا على شكل مستطيل وضعي فوقها طبقة الزبدة ليغطي نصفها.

اثني طرف العجينة فوق طبقة الزبدة ومديها على شكل مستطيل.

أعيدي هذه الخطوة ثلاث مرات ثم قطعي العجينة إلى مثلثات متساوية الحجم.

ادهني القاعدة بشيكولاتة النوتيلا ولفي المثلث للحصول على شكل كرواسون وضعيها في الصينية.

أعيدي الكرة مع الكيمة المتبقية ثم اتركيها جانبًا لمدة ساعة حتى ترتاح قبل خبزها.

ادهنيها بالبيض المخفوق مع الماء واخبزيها في فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة.

ثم نخرج الكرواسون ونتركه يبرد قليلا، ويقدم بعدها.

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