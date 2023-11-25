السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الدونتس، زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل الدونتس،
طريقة عمل الدونتس، فيتو

طريقة عمل الدونتس، من طرق المعجنات الغربية التي يعشقها الأطفال، إلا أن أسعار بيعه في المحلات مرتفعة، ولا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، ولذلك تحرص الكثير من الأمهات على تعلم طريقة عمل الدونتس في البيت بصفة دائمة.
 
طريقة عمل الدونتس من مطبخ الشيف ريمو

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الدونتس، بخطوات بسيطة وسهلة التحضير، ونتيجتها مضمونة، وستغني عن مجرد التفكير في شراءها جاهزة.

مقادير عمل الدوننس المقلية

4 أكواب دقيق
5 ملاعق حليب بودرة
4 ملاعق سكر
4 ملاعق زبدة
2 ملعقة وسط خميرة فورية
ذرة ملح
3 بيضات
نصف كوب ماء او أكثر بقليل

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طريقة عمل الدونتس

تخلط جميع المقادير ما عدا الدقيق وتخلط بالمضرب
يضاف الدقيق حتى يغلظ قوام العجين
نعجن باليد في اتجاه واحد حتى تتكور العجينة وتصبح ملسا ء قابلة للفرد ثم تغطى وتترك لتختمر نصف ساعة
ثم تفرد ثم تشكل
وتترك 10 دقائق ثم تقلى في الزيت
ثم تجمل بالشيكولاتة البيضاء والبني.

ج

الدونتس في البيت

طريقة عمل الدونتس في الفرن

ولأن بعض الأمهات لا تفضل تقديم المقليات لأطفالها، وتبحث عن كل ما هو صحي، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الدونتس بطريقة جديدة ومبتكرة في الفرن، لمن لا يفضلون الحلويات المقلية.

مكونات عمل الدونتس في الفرن

1 و1/2 كوب دقيق.
200 جرام شيكولاتة دارك.
1/2 كوب سكر.
5 ملاعق كبيرة زبد.
بيضة.
1/2 كوب حليب.
فانيللا.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.

لتزيين الدونتس
سكر بودرة منخول.

طريقة عمل الدونتس في الفرن

تذاب الشيكولاته، مع الزبد على حمام مائي.
نخفق خليط الشيكولاتة والزبد بعد ذوبانها مع السكر، حتى نحصل على خليط كريمي.
تمزج المكونات الجافة معا، والسائلة معا.
نضيف المزيج الجاف، والسائل بالتبادل، لخليط كريمة الشيكولاتة، كالتالي ( قليل سوائل، قليل جاف.. وهكذا) مع الضرب المستمر، حتى نحصل على عجين الدونتس.
يسكب المزيج في كيس حلواني، ويقص الطرف.
نجهز صينية قوالب الدونتس، وتملاء وحدات الدونات بمنتصف الارتفاع 
تخبز في فرن حار من 10: 12 دقيقة، وبعد أن تبرد، تمرر في السكر البودرة،
أو صوص الشوكولاتة، ويقدم.

طريقة عمل الدونتس في البيت، أوفر من الجاهز

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