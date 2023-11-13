طريقة عمل الدونتس السهل، معجنات غربية لذيذة

طريقة عمل الدونتس السهل، الدونتس من المعجنات المغربية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار فى مصر لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الدونتس السهل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الدونتس السهل.

مكونات عمل الدونتس السهل:-

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بشر برتقال

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

كوب ونصف ماء دافئ

2 بيضة

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نصف كوب زبد

كيس فانيليا

للتزيين

قوالب شيكولاتة خام ألوان مختلفة

سبرنكل

سكر بودر

طريقة عمل الدونتس السهل:-

نحضر بولة عميقة صغيرة ونضع بها الماء الدافيء والسكر والخميرة ونقلب ونتركه جانبا حتى نلاحظ ظهور الفقاعات بها.

ثم نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق والسكر وبشر البرتقال والبيض واللبن البودر والفانيليا ونعجن جيدا.

ثم نضيف خليط الماء والخميرة تدريجيا مع العجن، حيث نستمر في العجن لمدة 10 دقائق، مع العلم أن عجين الدونتس يكون لزج قليلا.

ثم نغطى العجين بفوطة مبللة ونتركه يختمر ويتضاعف حجمه.

ثم نفرد العجين بسمك 1 سم وتقطع دوائر بواسطة فنجان شاى، وتقطع من الداخل بكوب اصغر.

ثم نترك دوائر الدونتس مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها زيت غزير ونرفعها على النار حتى يسخن الزيت.

ثم نضع دوائر الدونتس بالزيت الغزير وننتظر حتى ترتفع ثم نقلبها على الوجه الآخر وهكذا حتى يحمر لونها.

ثم ننشلها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ أو مصفاه.

ثم نذوب الشيكولاتة كل طبق به لون وتزين الدونتس بالشيكولاتة المذابة وعليها السبرنكل.

ثم يقدم الدونتس السهل بعدها طازجا، بجانب كوب الشاى.

طريقة عمل الدونتس السهل، فيتو

ولعمل الكيك العادى بالبرتقال:-

مكونات عمل كيكة البرتقال:

4 أكواب دقيق فاخر

كوب عصير برتقال

5 بيضات

كيس فانيليا

كوب سمن على زيت

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كيس بيكينج بودر

3 ملاعق كبيرة بشر قشر برتقال

2 كوب سكر

طريقة عمل كيكة البرتقال:

نشغل الفرن ونتركه يسخن وهي خطوة أساسية لنجاح الكيك وضمان ارتفاعه في الفرن.

ثم نحضر جميع المكونات المذكورة، على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، وذلك أيضًا لضمان نجاح الكيك.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام ذات لون فاتح.

ثم نضيف له عصير البرتقال والزيت والسمن ونضرب جيدا حتى يتجانسوا معًا.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع تشغيل الخلاط حتى يذوب السكر تماما.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينح بودر وبشر قشر البرتقال ونقلب جيدا.

ثم نضيف لهم خليط البيض والبرتقال مع التقليب تدريجيا حتى نحصل على عجين كريمى متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب بها عجين الكيك ونساوى الأطراف ونحرص على عدم وجود قطع من العجين على أحرف الصينية حتى لا تحترق بالفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن، ونتركها لمدة 30 دقيقة، مع الحرص على عدم فتح باب الفرن أثناء وجود الكيك فى الفرن إلا بعد مرور 30 دقيقة حتى لا تهبط الكيك.

ثم نخرجها من الفرن ونقوم بعمل اختبار النضج لها، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.

ثم نقطعه بأى شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاى أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة.