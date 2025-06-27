جراحة تجميل أسيوط تنجح في تكميم معدة لطفلة تعاني من سمنة مفرطة (صور)

تمكن فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط من إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي بنجاح لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، كانت تعاني من سمنة مفرطة بمؤشر كتلة جسم (BMI) بلغ 80.

جاء ذلك استكمالا للنجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وتحت إشراف الدكتور محمد مقبول رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور أسامة طه رئيس وحدة جراحات السمنة التابعة لقسم جراحة التجميل.

تقييم وتجهيز دقيقة للحالة قبل الجراحة



مثلت حالة الطفلة تحديا كبيرا للفريق الطبي على عدة مستويات، حيث تعد هذه النسبة نادرة وخطيرة في هذا العمر، ليقوم الفريق الطبي بمرحلة تقييم وتجهيز دقيقة قبل الجراحة، بالتعاون مع فريق طبي متخصص بمستشفى الأطفال، جاء تحت إشراف الدكتور ياسر فاروق مدير مستشفى الأطفال، والأستاذ الدكتور أسامة العشير رئيس وحدة التغذية العلاجية بالمستشفى، ليقوم الفريق الطبي، الذي ضم كل من الأستاذ الدكتور عوني محمد شوقات أستاذ مساعد جراحة التجميل، والأستاذ الدكتور محمود عبد العال أستاذ مساعد جراحة التجميل، والدكتور أحمد جمال شافع مدرس بالقسم جراحة التجميل، والطبيب أحمد رفعت مدرس مساعد بالقسم، والطبيب عبد الرحمن شحاتة مدرس مساعد بالقسم، والطبيب إبراهيم رجب معيد بالقسم، بإجراء جراحة ناجحة للطفلة باستخدام تقنية المنظار الجراحي المتقدمة.

عاون الفريق الطبي، من قسم التخدير بجامعة أسيوط تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم، الأستاذ الدكتور محمد جلال أستاذ التخدير والعناية المركزة، ومن هيئة التمريض الأستاذة سامية هريدي.

غادرت الطفلة غرفة العمليات في حالة مستقرة، وتلقت رعاية دقيقة في قسم العناية المركزة للأطفال بجامعة أسيوط، حيث أظهرت تحسنا تدريجيا وواضحا بفضل جهود الفريق الطبي المتكامل وتأتي هذه الجراحة لتجسد مثالا حيا للعمل الجماعي الفعال والتكامل بين مختلف الأقسام الطبية داخل مستشفيات جامعة أسيوط.

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