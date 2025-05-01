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فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ بصر طفل يعاني من وجود خراج خطير بالعين

حالة الطفل المصاب،
حالة الطفل المصاب، فيتو

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في إنقاذ بصر طفل يعاني من وجود خراج خطير بالعين ناتج عن التهاب الجيوب الأنفية، وذلك في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل إنجازات مستشفيات جامعة أسيوط.

جاء ذلك بدعم ورعاية من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد محمود رشدي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

جامعة أسيوط تستقبل الطفل المصاب 

كان قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط قد استقبل طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، ويعاني من آلام والتهابات حادة بالأسنان، وتورم ملحوظ في الجانب الأيسر من الوجه، بالإضافة إلى وجود جحوظ بالعين اليسرى، وعقب الفحص الدقيق وإجراء الأشعة المقطعية. 

تبين وجود التهابات حادة بالجيوب الأنفية اليسرى مصحوبة بخراج في العين اليسرى (complicated sinusitis with left orbital sub periosteal abscess)،  وهي حالة تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا للحفاظ على بصر الطفل. 

 

وعلى الفور، قام الفريق الطبي الذي ضم كلا من: الدكتور أحمد عنتر بدران المدرس بالقسم، والطبيب أحمد جمال عبد الحميد المدرس المساعد، والطبيبة ميادة محمد راضي طبيب مقيم بالقسم، يعاونه الطبيب أحمد سيد، طبيب مقيم بقسم التخدير والعناية المركزة، ومستر محمد جمال مساعد تمريض، بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار للأنف والجيوب الأنفية في نفس اليوم. 

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و تمكن الفريق الطبي بجامعة أسيوط من تفريغ الخراج الموجود داخل الأنف بنجاح تام باستخدام المنظار الضوئي، وبدون الحاجة إلى إجراء أي شقوق جراحية خارجية، وقد تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة الطفل بشكل ملحوظ، حيث غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط من تاريخ الحجز والجراحة وهو في حالة صحية جيدة وبصره سليم.

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