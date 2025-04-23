وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر وجعله انسيابيا

تشابك الشعر من الأمور المزعجة للفتيات الكبار والصغار لأنه يسبب تقصف الشعر وتمزقه وتساقطه، وهو يزعج كثيرًا عند التمشيط.

وتشابك الشعر يتم علاجه من خلال الكريمات التي تعالج ذلك، ولكن تحرص الفتيات على الترطيب المستمر للشعر وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر.

وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر وجعله أكثر انسيابية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (العضوي)

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا (الصبار)

5 قطرات من زيت اللافندر (اختياري للرائحة ولتهدئة فروة الرأس)

زجاجة بخاخ نظيفة

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند مع زيت الزيتون حتى يمتزجا جيدًا.

أضيفي جل الألوفيرا وقلّبي الخليط.

أضيفي زيت اللافندر إذا رغبتِ.

صبي الخليط في زجاجة بخاخ، ويمكنك إضافة كمية قليلة من الماء الدافئ لتخفيف القوام.

رشي المزيج على الشعر المبلل أو الجاف، وركزي على الأطراف والمناطق المتشابكة.

استخدمي أصابعك أولًا لتفكيك العقد بلطف، ثم مشّطي الشعر بمشط واسع الأسنان من الأطراف نحو الأعلى.

لا تشدي الشعر حتى لا يتكسر.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

يفضل قص أطراف الشعر المتقصفة بانتظام لتقليل التشابك.

النوم على وسادة من الحرير يساعد على تقليل الاحتكاك وبالتالي يقلل التشابك.

وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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