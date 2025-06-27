رئيس جامعة القناة يشيد بجهود قافلة الأمل عقب إجراء 34 جراحة تجميل دقيقة للأطفال (صور)

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجهود قافلة "الأمل" الجراحية الأولى التي أطلقتها المستشفيات الجامعية لعلاج حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين كلية الطب وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

تحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن هذا التعاون يعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة في التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لأبناء محافظات القناة.

قيام الجامعة بدورها المجتمعي

ولفت رئيس جامعة القناة إلى أن الجامعة تواصل أداء دورها المجتمعي والإنساني بكفاءة واقتدار، من خلال المبادرات النوعية التي تمس احتياجات المواطن مباشرة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد أنور عبدالغني، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي، عن اعتزازه الكبير بنجاح القافلة، التي استغرقت ما يقرب من عامين من الإعداد والتنسيق والتنفيذ، مؤكدًا أن الجهد الذي بُذل من كافة فرق العمل الطبية والإدارية والتمريضية يعكس التزام الكلية برسالتها الإنسانية، ويعبر عن روح العطاء والانتماء الراسخة في نفوس الجميع داخل مستشفيات جامعة قناة السويس.

أبرز الجراحات خلال القافلة

وقد شهدت القافلة إجراء 34 جراحة تجميل دقيقة ومعقدة لعلاج تشوهات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وتحويراتها، باستخدام أحدث الأساليب الجراحية، بعد فحص شامل لـ 46 طفلًا.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

كما تم تقديم 571 خدمة علاجية مجانية في تخصص طب الأسنان من خلع، وحشو، وتنظيف، ورعاية عامة، لنحو 305 أطفال من أبناء مدن القناة، ما يعكس حجم الجهد والامتداد المجتمعي للقافلة.

وقدّم الدكتور ناصر مندور خالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إنجاح القافلة، مشيدًا بالدور القيادي للدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود أحمد حسن مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد مهدي نائب مدير المستشفى ومدير العمليات، والدكتورة هبه عباس مدير العيادات الخارجية، على جهودهم التنظيمية والإدارية الكبيرة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

متوجهًا بالشكر لقسم جراحة التجميل بكلية الطب، وعلى رأسه الدكتور محمد عبدالمعطي رئيس القسم، والدكتور محمد اللبان منسق القافلة وأستاذ جراحات التجميل، والدكتور عمرو المتعافي مدرس مساعد جراحة التجميل، وكامل الطاقم الطبي المشارك في إجراء الجراحات الدقيقة.

مُثمنًا الجهد المبذول من فريق التمريض والإشراف الذي كان له بالغ الأثر في نجاح القافلة، وعلى رأسهم سحر عبدالوارث مدير هيئة التمريض بمستشفيات الجامعة، وهدى صبحي، ومصطفى كمال، ومحمود متولي، وآية محمد، وأسماء ربيع، وكامل طاقم التمريض والفنيين والعمال الذين ساهموا بكفاءة في التنظيم والتنفيذ داخل غرف العمليات والعيادات الخارجية.

كما عبّر عميد كلية الطب عن امتنانه لمشاركة أساتذة جراحة التجميل من الجامعات المصرية، وهم الدكتور عبده درويش من جامعة المنيا، والدكتور أحمد أبو هاشم الزيني من جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد قناوي من جامعة أسوان، الذين أضافوا للقافلة قيمة علمية وإنسانية كبيرة.

وقد لاقت القافلة إشادة كبيرة من أهالي محافظة الإسماعيلية، لما قدّمته من خدمات طبية متخصصة ومجانية لأطفال في أمسّ الحاجة للرعاية، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الإنسانية التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتخفف من معاناة أسرهم.

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