جامعة القناة تنظم دورة تدريبية حول تقنيات البحث العلمي المتقدم

ينظم مركز بحوث التراث والحضارة بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "استخدام تقنيات البحث المتقدم لقواعد البيانات في البحث العلمي باستخدام بنك المعرفة المصري".

ويقام البرنامج التدريبي، خلال النصف الأول من شهر مايو 2025، بمقر سفارة المعرفة (مكتبة الإسكندرية) بمبنى رعاية الشباب داخل الحرم الجامعي، وذلك بإشراف الدكتورة إيمان نور الدين مدير مركز التراث والحضارة بجامعة القناة.

المستهدفون من البرنامج التدريبي

تستهدف الدورة أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، بجامعة قناة السويس.

الهدف من الدورة والبرنامج التدريبي

كما تهدف الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في الوصول إلى المصادر العلمية الدقيقة والمعتمدة، وتعزيز قدرتهم على استخدام قواعد البيانات المتقدمة، باعتبارها من أهم الأدوات البحثية التي تتيح الاطلاع على أحدث الدراسات والبحوث العلمية العربية والأجنبية والعالمية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار جهود الجامعة لنشر ثقافة البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتبادل المعرفي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري.

أبرز المحاضرين في الدورة

يحاضر في الدورة الدكتور حسن الحناوي، أستاذ مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة قناة السويس، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال قواعد البيانات والمصادر الرقمية العلمية.

أساسيات البحث على الإنترنت

وتشمل فعاليات اليوم الأول من الدورة التعريف بأساسيات البحث على الإنترنت وكيفية استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصري (EKB)، إلى جانب جلسة توضيحية حول سبل تعظيم الاستفادة من خدمات البنك والمصادر المتاحة عليه من مختلف الناشرين المحليين والدوليين. أما اليوم الثاني، فيركز على قاعدة بيانات "المنظومة - دار المنظومة"، باعتبارها من أهم القواعد المتخصصة في العلوم الإنسانية، مع تقديم شرح عملي لكيفية الوصول إلى البحوث العلمية العربية والأجنبية عبر المنصة، واستعراض المزيد من قواعد البيانات لتعزيز معرفة المشاركين بالمصادر المتاحة.

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