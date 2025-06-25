جامعة القناة تعتمد نتيجة الكلية المصرية الصينية بنسبة نجاح 95%

هنّأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أبناءه من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، بمناسبة إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة لطلاب بكالوريوس التكنولوجيا 95٪؜.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس أن هذه النسبة المتميزة تعكس الجهد المتواصل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع دائمًا على رأس أولوياتها دعم طلابها أكاديميًا وعمليًا.



دعوة هامة من رئيس جامعة القناة للطلاب

ودعا رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب إلى استكمال مشوارهم العلمي من خلال الدراسات العليا، مع الحرص على تنمية مهاراتهم التكنولوجية والتدريب المستمر على أحدث الأجهزة، إلى جانب التدريب الميداني في المؤسسات الصناعية الكبرى بما يحقق المواءمة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

إجراء تحليل شامل لنتائج الطلاب

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة، لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قامت بإجراء تحليل شامل للنتائج، حيث بلغت نسبة النجاح في برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس 100٪، بينما سجل برنامج تكنولوجيا الاتصالات نسبة نجاح بلغت 93.1٪، وجاءت نسبة النجاح في برنامج تكنولوجيا الإلكترونيات 92.31٪، ما يعكس التوازن والتميز في أداء الطلاب عبر كافة البرامج الأكاديمية بالكلية.

أسماء الطلاب الأوائل

وأعلن الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أسماء أوائل طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2024 – 2025 بناءً على التقدير التراكمي، مشيدًا بما حققوه من إنجازات علمية وتفوق أكاديمي.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل كالتالي:

الأول: محمد أحمد إبراهيم أحمد، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الثانية: سارة سلامة محمد، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الثالث: محمود أسامة ضيف الله، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الرابعة: نهاد سعيد عبد الباسط، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الخامسة: آلاء علي منصور، برنامج تكنولوجيا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

السادسة: فيروز سالم معوض، برنامج تكنولوجيا الإلكترونيات، بتقدير ممتاز.

السابعة: ندى ناصر سليمان، برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الثامنة: فاطمة الزهراء محمد محمود، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

التاسع: أحمد بهجت السيد، برنامج تكنولوجيا الإلكترونيات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

العاشرة: روان أحمد أحمد، برنامج تكنولوجيا الاتصالات، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وأشار الدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن برنامج تكنولوجيا الاتصالات شهد العدد الأكبر من الطلاب المتفوقين هذا العام، حيث جاء 6 طلاب ضمن العشرة الأوائل من هذا البرنامج، في حين شملت القائمة طالبين من برنامج تكنولوجيا الإلكترونيات، وطالبًا من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وطالبة من برنامج تكنولوجيا عام.

وعبّر عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم.

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