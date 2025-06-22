الأحد 22 يونيو 2025
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رئيس جامعة القناة يشيد بانضباط طلاب طب الأسنان خلال الامتحانات  (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، جولة تفقدية، بكلية طب الأسنان، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية نموذجية ومتابعة انتظام اللجان بكافة الكليات. 

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أبرز المستقبلون خلال الجولة   

 

وكان في استقبال رئيس جامعة قناة السويس خلال الزيارة  الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب الأسنان، حيث جرت الامتحانات تحت الإشراف التنفيذي للدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسط أجواء من الانضباط الكامل والالتزام بالإجراءات التنظيمية واللوائح الجامعية.
 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

سير الامتحانات في هدوء داخل الكلية 

و شهدت كلية  طب الأسنان بجامعة قناة السويس، اليوم انعقاد امتحان مادة "تكنولوجيا طب الأسنان التحفظي" لطلاب الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور 63 طالبًا دون تسجيل أي حالات غياب، كما أُجري في التوقيت ذاته امتحان مادة "أشعة الفم 2" لطلاب الفرقة الثالثة بنفس اللائحة، بحضور 46 طالبًا دون غياب.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

التزام الطلاب خلال الامتحانات 

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال جولته بانضباط الطلاب والتزامهم، مثمنًا جهود إدارة الكلية في تنظيم العملية الامتحانية بدقة، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات دون معوقات، مؤكدًا أن انتظام الحضور وعدم تسجيل غياب يعكس وعي الطلاب وجدية أدائهم الأكاديمي.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

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