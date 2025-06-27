طريقة عمل سلطة التونة بمكونات بسيطة

طريقة عمل سلطة التونة، سلطة التونة من أنواع السلطة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم كطبق مقبلات أو كأكلة بمفردها.

وطريقة عمل سلطة التونة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة التونة.

مكونات عمل سلطة التونة:-

علبة تونة مصفاة من الزيت أو الماء

1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

1 ثمرة خيار مقطعة مكعبات

1 ثمرة فلفل ألوان (أحمر أو أصفر) مقطعة مكعبات

1 بصلة صغيرة مقطعة شرائح رفيعة (اختياري)

نصف كوب ذرة حلوة

ربع كوب زيتون أسود أو أخضر شرائح

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

عصير نصف ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة زعتر أو أوريجانو (اختياري)

طريقة عمل سلطة التونة:-

في وعاء عميق، ضعي التونة بعد تصفيتها وفتتيها بالشوكة.

أضيفي الطماطم، الخيار، الفلفل، البصل، الذرة، والزيتون.

رشي البقدونس المفروم فوق الخليط.

في طبق صغير، اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون والملح والفلفل والزعتر.

اسكبي التتبيلة فوق مكونات السلطة وقلبي جيدا حتى تمتزج النكهات.

قدمي السلطة باردة، ويمكن تقديمها مع الخبز المحمص أو التوست.

يمكن إضافة مكعبات أفوكادو أو خس مقطع لزيادة القيمة الغذائية.

لتقديم مختلف، يمكن وضع السلطة داخل سندويتشات أو حشوها في حبات فلفل ملونة مجوفة.

يفضل استخدام تونة خالية من الزيوت لتقليل الدهون.

طريقة عمل سلطة التونة

فوائد التونة للصحة

والتونة لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائدها التالي:

غنية بالبروتين عالي الجودة، والذي يُعد ضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة.

كما أن البروتين الموجود في التونة يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيار ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

تتميز التونة أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي دهون مفيدة تُساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي التونة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين D، فيتامين B12، السيلينيوم، والحديد.

يُساعد فيتامين B12 على دعم صحة الجهاز العصبي، بينما يُعد السيلينيوم من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

ولا تقتصر فوائد التونة على الجسم فقط، بل تمتد أيضًا إلى دعم الصحة النفسية، إذ يُعتقد أن الأوميجا 3 تُساهم في تحسين المزاج، والتقليل من أعراض الاكتئاب والقلق، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الأسماك.

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