طريقة عمل سلطة الكول سلو باحترافية وبأقل التكاليف

طريقة عمل سلطة الكول سلو، من وصفات السلطات التي تحاول الأمهات إجادة عملها في البيت، لأن معظم الأبناء باختلاف أعمارهم يعشقونها، إلا أنها تقدم في محلات الفراخ البروستد بأسعار خيالية.

في حين أن عملها في البيت أوفر، كما أنها سهلة التحضير، ويمكن احتراف عن عملها زي الجاهزة، وبكل سهولة.

وطريقة عمل سلطة الكول سلو؛ تعد من أشهر السلطات في العالم، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، فهي تتكون فقط من الكرنب المخصص للسلطة، مع الجزر، ويتم إعداد صلصة خاصة بها؛ تتكون من المايونيز وبعض التوابل.

ولأن ستات البيوت، تبحث طول الوقت عن طريقة عمل سلطة الكول سلو، فأصبح مختلف الشيفات يقدمون أسرار طريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت، حتى يمكن لستات البيوت والأمهات عمل وجبة كنتاكي الشهيرة متكاجملة بكل مكوناتها في البيت، حتى يمكنك التوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لتضمني جودة جميع المكونات، وحتى تقللي شراء الاكلات الجاهزة.



طريقة عمل الكول سلو من مطبخ الشيف داليا شبانة

كول سلو



وتقدم الشيف داليا شبانة، طريقة عمل سلطة الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.

مكونات عمل الكول سلو:

2 كوب كرنب ابيض

كوب جزر

ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)

مقادير دريسينج الكول سلو

كوب مايونيز

3 ملاعق كبيرة زبادى

2 ملعقة كبيرة كريمة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة عسل أبيض

ملح وفلفل

خطوات عمل الكول سلو

فى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.

ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيب، وكلما تركتي الكول سلو في الثلاجة مدة أطول كلما كان طعمها أفضل، لأنها تمتزج بشكل أكبر مع الدريسنج، مما يجعل طعمها غنيا.

وتقدم باردة، مع الوجبات المختلفة.

طريقة عمل الكول سلو على الطريقة الأمريكية الأصلية

طريقة الكول سلو

مكونات الكول سلو الامريكية

حبة كرنب صغيرة

2 حبة جزر متوسط الحجم مقطعين عيدان رفيعة

مكونات دريسينج الكول سلو

6 ملعقة كبيرة لبن زبادي

5 ملعقة مايونيز

ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

4 ملعقة بقدونس مفروم خشن

ملح – فلفل

رشة سكر

خطوات الكول سلو:

تزال الضلوع القاسية من اوراق الكرنب، بعد غسلها ثم تقطع رفيعة، ترش بالملح.

تخلط جميع مكونات الصوص مع بعضها جيدا.

يضاف الصوص إلى الكرنب المقطع، ويضاف الجزر، وتفرك جميع المكونات مع الكرنب جيدا، وتقلب جيدا، حتى يمتزج الصوص مع الكرنب والجزر.

تغطى الكول سلو، وتوضع في الثلاجة، ساعتين على الأقل قبل أن تقدم، ويقضل أن تعدي الكول سلو قبل تناولها بيوم كامل؛ حتى تستمتعي بألذ طعم، زي الجاهزة.



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