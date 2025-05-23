10 أطعمة لترطيب الجسم في درجة الحرارة المرتفعة

يوفر الطعام حوالي 20% من احتياجات الإنسان من السوائل، فكوب الماء ليس هو الطريقة الوحيدة لترطيب الجسم، بل يمكن الحصول على جرعة كبيرة من الماء من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية بالسوائل.

يُعد الترطيب الكافي أمرًا حيويًا لعمل جميع أجهزة الجسم بكفاءة. حتى الجفاف الخفيف، بمجرد فقدان لتر أو اثنين من السوائل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الارتباك، الدوار، التشنجات العضلية، والصداع. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يتسبب الجفاف في مشاكل صحية خطيرة تستدعي دخول المستشفى، حيث تشير التقديرات إلى أن 1% إلى 3% من حالات دخول المستشفيات في الولايات المتحدة مرتبطة بالجفاف.

للوقاية من الجفاف، توصي أكاديمية التغذية وعلم التغذية بتناول كمية يومية من السوائل، من المشروبات والأطعمة، تبلغ 15.5 كوب (3.7 لتر) للرجال و11.5 كوب (2.7 لتر) للنساء. ومع ذلك، قد تزداد هذه الاحتياجات بناءً على عوامل مثل التعرق الشديد، النشاط البدني المكثف، ارتفاع درجات الحرارة، أو المرض.

وتؤكد أخصائية التغذية جوليا زومبانو لموقع “Cleveland Clinic” الطبي أن "الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ أمر ضروري لتحسين وظائف الدماغ، وتوصيل العناصر الغذائية إلى الخلايا، والتخلص من الفضلات، وتليين المفاصل. كما يساعد الترطيب على تحسين الأداء البدني وتنظيم درجة حرارة الجسم".

10 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم

إلى جانب المشروبات، تُعد بعض الأطعمة مصادر ممتازة للترطيب، وفيما يلي 10 خيارات تمنح الجسم جرعة صحية من الماء:

الخيار: يتصدر الخيار قائمة الأطعمة المرطبة بامتياز، حيث يتكون من أكثر من 96% ماء. بالإضافة إلى فوائد الترطيب، يُعد الخيار غنيًا بمضادات الأكسدة وفيتامين ك، الذي يعزز صحة العظام. كما يمكن استخدام شرائح الخيار المبردة لتقليل الانتفاخ حول العينين.

الكرفس: يقدم الكرفس، الذي يتكون من حوالي 95% ماء، قرمشة مرضية وكمية جيدة من السوائل، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الإلكتروليتات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الخس: جميع أنواع الخس التي تستخدم في السلطة غنية بالماء، ويحتل خس الجبل الجليدي المرتبة الأولى بنسبة 96% من الماء. وتأتي الأنواع الأخرى مثل الروماني وذو الرأس الزبدة في المرتبة الثانية بفارق بسيط. كما تحتوي الخضروات الورقية الخضراء مثل الكرنب والسبانخ على 90% ماء على الأقل.

الطماطم: سواء كنتِ تعتبرينها فاكهة أو خضارًا، فإن الطماطم تحتوي على حوالي 95% ماء. كوب واحد من الطماطم المفرومة يوفر كمية من الماء تعادل كوبًا من العصير تقريبًا. وتُعد الطماطم غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكوسا: تنتمي الكوسا إلى نفس عائلة الخيار، وتتكون من حوالي 95% ماء. تُقدم الكوسا قيمة غذائية عالية بفضل مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي مهمة بشكل خاص لصحة العين.

البطيخ: اسمه لا يكذب، فالبطيخ يتكون من حوالي 92% ماء، مما يجعله فاكهة منعشة بامتياز. ويُعد البطيخ غنيًا بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز المناعي، العينين، البشرة، والأمعاء.

القرنبيط: قد لا يبدو القرنبيط خضارًا غنيًا بالماء للوهلة الأولى، لكن الحقيقة هي أن 92% من وزنه يتكون من الماء. وتحتوي زهيرات القرنبيط على فيتامين ج وفيتامين ك والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، وهناك دلائل تشير إلى أنه قد يقي من السرطان.

الفلفل الحلو: بغض النظر عن لونه، يحتوي الفلفل الحلو عادةً على أكثر من 92% ماء، وهو غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز القيمة الغذائية.

الهليون/الأسبارجاس: تحتوي حبة الهليون الواحدة على حوالي 92% ماء. هذا السائل الإضافي، بالإضافة إلى إنزيمين موجودين في الهليون، قد يساعدان في التعافي من آثار الجفاف الناتجة عن الكحول.

الفراولة: تُعرف الفراولة بعصيرها الغني بنسبة ماء تتجاوز 90%. وتُعد هذه الفاكهة اللذيذة مصدرًا غنيًا بمركبات الفلافونويد المرتبطة بتحسين الوظائف الإدراكية، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول التوت الغني بالفلافونويد يؤخر الشيخوخة الإدراكية لمدة تصل إلى عامين ونصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.