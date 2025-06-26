أخبار الاقتصاد اليوم: موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا.. انخفاض أسعار البيض الأحمر.. 3 خطوات لتصبح من مستخدمي تطبيق إنستاباي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن موعد عودة خدمات البريد بعد توقفها نتيجة الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية.

وخلال السطور التالية نستعرض موعد عودة الخدمات:

موعد إيقاف وعودة الخدمات

كشف البريد المصري عن بدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث تم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من اليوم الخميس ٢٦ يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتعود الخدمات المالية للعمل جزئيًّا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق ٢٧ يونيو الساعة ١٢ صباحًا، على أن تعود كافة الخدمات المالية وجميع الأنظمة للعمل يوم الأحد الموافق ٢٩ يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل على حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٥.

عدم تأثر الخدمات

هذا ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

انخفاض أسعار البيض الأحمر

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر نحو 3 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، مقابل استقرار سعر كرتونة البيض الأبيض والبلدي في الأسواق.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 110 جنيهات و115 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 112 إلى 117 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 115 إلى 116 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 117 إلى 118 جنيهًا في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 114 جنيهًا.



3 خطوات لتصبح من مستخدمي تطبيق إنستاباي

يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التسجيل في خدمة تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق إنستاباي خطوات التسجيل وهي كالتالي:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول.

2- خلال عملية التسجيل، ستحتاج إلى تحديد رقم هاتفك المحمول المُسجل لدى البنك.

3- سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء الحساب الخاص بك على شبكة إنستاباي وكلمة السر الخاصة بك حيث لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال هاتفك المحمول.

يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التصرف حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسؤولو التطبيق أن الحل يكون من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الحسابات.

كما تشمل باقي الخطوات في تطبيق إنستاباي ما يلي:

· اضغط على الحسابات الذي لا تتذكر كلمة السر الخاصة به IPN PIN.

· اضغط على إعادة ضبط / إلغاء حظر IPN PIN.

· أدخل 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة.

· سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

أدخل OTP.

· أدخل الرقم السري IPN PIN الجديد.

· تأكيد الرقم السري IPN PIN الجديد.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسؤولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسؤولو تطبيق إنستاباي إنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية.

الرسوم والتعريفات الخاصة بإنستاباي

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية أعلنت الرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، عبر تطبيق “إنستاباي” منذ أبريل الماضي.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًّا للمعاملة الواحدة.

كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

تراجع جديد، سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بنحو 30 جنيها في ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، ما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5360 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4690 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 4015 جنيهًا “للبيع”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37560 جنيها.



67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 67.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.846 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 195.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.010 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 8.81 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.19 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة.



تكريم رئيس مصلحة الضرائب خلال فعاليات قمة مصر للأفضل لعام 2025

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تكريم رشا عبد العال، رئيس المصلحة، خلال فعاليات قمة "مصر للأفضل" في دورتها العاشرة (اليوبيل البرونزي)، يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المصلحة بقيادتها، لتحقيق إنجازات استثنائية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق التحول الرويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية في التطبيق المتقن لمبادرة التسهيلات الضريبية، وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الضريبي، إلى جانب دورها في غلق الملفات القديمة وتسوية النزاعات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية متميزة لتحسين العلاقة مع الممولين.

وتعكس هذه الجائزة دعم الدولة للقيادات التنفيذية صاحبة الرؤية الواضحة، والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة، كما تمثل حافزًا لمواصلة الجهود نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة واستدامة.



وشهدت القمة، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تسليم جائزة "الإنجاز المؤسسي" إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضمن تكريم نخبة من القيادات النسائية البارزة في مواقع المسئولية، ممن حققن نجاحات متميزة على مستوى الأداء المؤسسي.

ويُذكر أن حفل التكريم أقيم، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وحضور ما يقرب من 500 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

ونستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 85.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 66 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 98 جنيها إلى 99 جنيها.

وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.

بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

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