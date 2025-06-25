الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: شكرًا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كجوك، فيتو

من المؤكد أن هناك مسئولين يفرضون احترامهم من خلال سرعة الاستجابة والرد حول ما يثار في وسائل الإعلام. حدث ذلك من وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك والدكتورة رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية.

اليوم كتبت مقالًا عن تكريم وزارة المالية لعدد من الأندية، واندهشت من  ذكر أندية بعينها دون غيرها وفوجئت باتصال سريع من الأستاذة مها مسئولة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية شرحت فيه الموقف كاملًا والأسباب الحقيقية لهذا التكريم ولم تكتفِ بذلك بل أعقبته ببيان صادر من الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

استجابة سريعة لم أكن أتوقعها وتوضيح مستفيض من أن تكريم تلك الأندية لأنها فتحت أبوابها أمام مصلحة الضرائب المصرية وتيسير عملها لتوضيح سياسات جديدة وتسهيلات لعملاء مصلحة الضرائب... فكر جديد خارج الصندوق يستحقون الشكر عليه.

آه لو كل المصالح والوزارات في عموم مصر فعلت مثلما فعلت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في الحرص على توضيح الحقائق من دون تزويق ودون مصالح لهذا أو ذاك…

شكرًا للوزير الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وشكرًا لمصلحة الضرائب المصرية برئاسة الدكتورة رشا عبد العال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية مصلحة الضرائب المصرية الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد كجوك

مواد متعلقة

زغلول صيام يتحدى: عقد زيزو في اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه في السنة (فيديو)

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

زغلول صيام يكتب: هل يمكن تجديد الخطاب الإعلامي؟! ليس معقولا أن يكون حكرا على المعاشات! ورسالة للمهندس خالد عبدالعزيز

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بقرب الحصول على رزق وفير

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية