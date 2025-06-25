زغلول صيام يكتب: شكرًا وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية

من المؤكد أن هناك مسئولين يفرضون احترامهم من خلال سرعة الاستجابة والرد حول ما يثار في وسائل الإعلام. حدث ذلك من وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك والدكتورة رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية.

اليوم كتبت مقالًا عن تكريم وزارة المالية لعدد من الأندية، واندهشت من ذكر أندية بعينها دون غيرها وفوجئت باتصال سريع من الأستاذة مها مسئولة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية شرحت فيه الموقف كاملًا والأسباب الحقيقية لهذا التكريم ولم تكتفِ بذلك بل أعقبته ببيان صادر من الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

استجابة سريعة لم أكن أتوقعها وتوضيح مستفيض من أن تكريم تلك الأندية لأنها فتحت أبوابها أمام مصلحة الضرائب المصرية وتيسير عملها لتوضيح سياسات جديدة وتسهيلات لعملاء مصلحة الضرائب... فكر جديد خارج الصندوق يستحقون الشكر عليه.

آه لو كل المصالح والوزارات في عموم مصر فعلت مثلما فعلت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في الحرص على توضيح الحقائق من دون تزويق ودون مصالح لهذا أو ذاك…

شكرًا للوزير الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وشكرًا لمصلحة الضرائب المصرية برئاسة الدكتورة رشا عبد العال.

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