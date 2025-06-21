السبت 21 يونيو 2025
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اقتصاد

كرتونة الأحمر ترتفع 5 جنيهات، أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم السبت، تباينًا ملحوظا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة الأحمر والأبيض 

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر ارتفاعًا تراوح بين 3 و5 جنيهات، بينما استقرت أسعار البيض البلدي.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

 

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم 

 «فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 113 جنيها و115 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 115 إلى 117 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 116 إلى 119 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

 

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 118 إلى 121 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

 

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 114 جنيها.

 

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