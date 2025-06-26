القسام ناعية قائد ملف فلسطين بالحرس الثوري: اغتيال القادة لن يوقف زحف المقاومة

نعت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، اللواء محمد سعيد إيزيدي، قائد ملف فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، والذي استُشهد إثر اغتيال في العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.

كتائب القسام: اغتيال القادة لن يُطفئ شعلة المقاومة

وتابعت القسام في بيان صادر عنه لنعى اللواء محمد سعيد إيزيدي، أن "العدو الصهيوني ما زال يعيش وهم القضاء على روح المقاومة في شعبنا وأمتنا من خلال اغتيال القادة"، مشددة على أن هذه الجرائم لن توقف مسيرة النضال والمقاومة في فلسطين والمنطقة.

إشادة بصمود إيران وضرباتها "الموجعة"

وأشادت كتائب القسام بصمود الشعب الإيراني، وبـ"أداء القوات المسلحة الإيرانية"، واصفة ضرباتها الأخيرة بأنها "أقضّت مضاجع العدو وأثبتت أن اليد التي تؤلم العدو ما زالت قادرة وقوية".

وفي كلمته اليوم قال المرشد الإيراني علي خامنئي: إن الولايات المتحدة تدخلت مباشرة في الحرب لإنقاذ الكيان الصهيوني لكنها لم تحقق أي إنجاز.

ترامب يبالغ فى هجوم الأمريكى

وأضاف المرشد الإيراني: “الرئيس الأمريكي بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأمريكي لكنه يعلم الحقيقة.. الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية”.

وتابع المرشد الإيراني: “أي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية.. ترامب كان بحاجة إلى القيام باستعراض.. ودعوته ‎إيران إلى استسلام غير مشروط أكبر من حجمه”.

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