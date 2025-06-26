خامنئي: الكيان الصهيوني المصطنع ترنح تحت ضرباتنا

قال علي خامنئي المرشد الإيراني اليوم الخميس: “أبارك انتصارنا على أمريكا التي دخلت الحرب لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل”.

أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

وأضاف المرشد الإيراني: “أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وانتصرنا ووجهنا لها صفعة قاسية.. الشعب الإيراني وقف صفا واحدا لدعم قواتنا المسلحة”.

وتابع خامنئي: “شعبنا أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة.. أوجه التحية للشعب الإيراني العظيم بمناسبة النصر على الكيان الصهيوني المصطنع".

الكيان الصهيوني المصطنع ترنح

واستطرد المرشد الإيراني قائلا: “الكيان الصهيوني المصطنع ترنح تحت ضربات الجمهورية الإسلامية التي لم يكن يتوقعها.. قواتنا تمكنت من اختراق الدفاعات المتعددة للعدو وجعلت مواقعه العسكرية مكشوفة لصواريخنا، وعلى الكيان الصهيوني أن يدرك أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيكلفه ثمنا باهظا”.

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