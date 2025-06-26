الخميس 26 يونيو 2025
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خارج الحدود

خامنئي: أمريكا دخلت الحرب لإنقاذ إسرائيل وترامب كان بحاجة للاستعراض

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي: إن الولايات المتحدة تدخلت مباشرة في الحرب لإنقاذ الكيان الصهيوني لكنها لم تحقق أي إنجاز.

 

استهداف القواعد الأمريكية

وأضاف المرشد الإيراني: “الرئيس الأمريكي بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأمريكي لكنه يعلم الحقيقة.. الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية”.

وتابع المرشد الإيراني: “أي اعتداء علينا سنواجهه بتكرار استهداف القواعد الأمريكية.. ترامب كان بحاجة إلى القيام باستعراض.. ودعوته ‎إيران إلى استسلام غير مشروط أكبر من حجمه”.

 

أمريكا لن ترضى إلا باستسلام ‎إيران

وأردف خامنئي: الرئيس الأمريكي كشف الحقيقة وهي أن أمريكا لن ترضى إلا باستسلام ‎إيران.. الأعداء يسوقون مبررات مثل الصواريخ أو البرنامج النووي لكنهم في الواقع يريدون استسلامنا.. والاستسلام أمر لن يحدث أبدا فأمتنا قوية".

واستطرد المرشد الإيراني: الشعب الإيراني الكبير بدولته القوية ذات الحضارة لا يمكن أن يستسلم وهذه محض ترهات.. لقد أظهر الشعب أنه عندما تقتضي الضرورة لن يسمع منه إلا صوت الوحدة.. وإيران الكبيرة ذات التاريخ والثقافة العريقة لا تقبل أبدا أن تخاطب بتعبير استسلام غير مشروط".

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