كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

كمين خان يونس، فجرت كتائب القسام اليوم الأربعاء، ناقلتي جند إسرائيليتين في كمين بخان يونس.

كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين خان يونس

وقالت كتائب القسام: تمكنا خلال كمين مركب أمس من تدمير ناقلة جند صهيونية مما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل.

وتابعت كتائب القسام في بيانها عن العملية، مجاهدونا رصدوا هبوط الطيران المروحي للإجلاء الذي استمر لعدة ساعات.

واستطردت، مجاهدونا استهدفوا ناقلة جند صهيونية أخرى خلال الكمين المركب بعبوة العمل الفدائي جنوب مدينة خان يونس.

مشاهد حصرية حصلت عليها #الجزيرة للكمين المركب الذي نفذته كتائب القسام واستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين جنوب مدينة خان يونس، واعترف الاحتلال بعده بمقتل 7 جنود بينهم ضابط حرقا بداخلهما#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/z41Bg0HVtg — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2025

ونقلت القناة الـ14 العبرية، عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله بشأن كمين خان يونس: ما تم توثيقه مخز، ولا يشرف الجيش الإسرائيلي، هذا أقل ما يمكن قوله.

وتابع، كان من المفترض على قائد القوة أن يدهس المسلحين –المقاومين- وفقًا للتعليمات العسكرية إذا كانوا على مسافة قريبة، أو على الأقل أن يفتح النار عليهم باستخدام الرشاش المثبت على المدرعة.

تعليق حركة حماس على كمين خان يونس

من جهته قالت حركة حماس، أن استمرار عمليات القسام وسرايا القدس يؤكد فشل العدو الصهيوني في كسر إرادة شعبنا ومقاومته.

وأوضحت حماس، أن عمليات التصدي البطولي التي يخوضها مجاهدوهم تبرهن على قوة وبأس مقاومتهم الباسلة وامتلاكها زمام المبادرة.

واتهمت حماس نتنياهو وحكومته الفاشية يتحملان كامل المسؤولية عن تعثر التوصل لاتفاق حتى الآن بسبب المماطلة لكسب الوقت.

واختتمت الحركة قائلة: نتعامل بإيجابية مع أي أفكار تفضي لاتفاق يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال.

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