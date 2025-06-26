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خارج الحدود

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تمتلك مواد انشطارية تكفي لإنتاج 12 قنبلة نووية

مدير الوكالة الدولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيتو

قال المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية، إن هناك توترًا حاليًا مع إيران، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات السياسية داخل الجمهورية الإسلامية تشعر بأن الوكالة لم تكن محايدة في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.

مخزون إيراني خطير يكفي لصنع 12 قنبلة نووية

وأكد جروسي، أن إيران كانت تمتلك من المواد الانشطارية ما يكفي لإنتاج نحو 12 قنبلة نووية، وهي تقديرات تعكس مستوى التقدم الكبير والمقلق في تخصيب اليورانيوم داخل المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما في ظل ضعف الرقابة مؤخرًا.

وأوضح: القول إنه تم تدمير برنامج إيران النووي بالكامل مبالغ فيه لكنه تعرض لأضرار جسيمة.

منشأة فوردو تتضرر وأجهزة الطرد "خارج الخدمة"

كما كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو النووي الإيراني لم تعد صالحة للعمل، دون توضيح ما إذا كان ذلك ناتجًا عن ضربة عسكرية أو عطل فني، في ظل الغموض الذي يكتنف آثار الهجوم الأخير على المنشآت النووية.

وكالة الطاقة الذرية: لم نتلق حتى الآن أي اتصال رسمي من إيران يفيد بتعليق التعاون

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مخاوف دولية وتصعيد مرتقب

تأتي تصريحات جروسي في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية، ووسط مخاوف من أن تفكر طهران في الانسحاب من التعاون الفني مع الوكالة الدولية.

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