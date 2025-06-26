كتائب القسام تعلن تدمير دبابتي ميركافا وناقلة جند وجرافة في جباليا بغزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير دبابتي ميركافا وناقلة جند وجرافة بعبوات شديدة الانفجار شرق جباليا في قطاع غزة قبل أسبوع.

استمرار عمليات القسام وسرايا القدس

و أعلنت حركة حماس أمس الأربعاء، أن استمرار عمليات القسام وسرايا القدس يؤكد فشل العدو الصهيوني في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضحت حماس، أن عمليات التصدي البطولي التي يخوضها عناصرها تبرهن على قوة وبأس مقاومتهم الباسلة وامتلاكهم زمام المبادرة.

وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال

وحملت حماس نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية عن تعثر التوصل لاتفاق حتى الآن بسبب المماطلة لكسب الوقت.

واختتمت الحركة قائلة: نتعامل بإيجابية مع أي أفكار تفضي لاتفاق يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال.

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