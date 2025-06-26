وكالة الطاقة الذرية: لم نتلق حتى الآن أي اتصال رسمي من إيران يفيد بتعليق التعاون

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأخيرة "لم تتلق حتى الآن أي اتصال أو إشعار رسمي من إيران يفيد بتعليق التعاون أو تقليصه"، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة التي أعقبت الضربات الجوية على مواقع نووية إيرانية.

ووافق البرلمان الإيراني على مشروع لتعليق التعاون مع الوكالة الذرية

وكان البرلمان الإيراني قد وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طهران تلوّح بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون خطوات رسمية

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، قد تحدثت عن نية طهران إعادة تقييم مستوى التعاون مع الوكالة الدولية، وربطت ذلك بما وصفته بـ"العدوان الأمريكي – الإسرائيلي المشترك على المنشآت النووية الإيرانية"، لكن دون صدور إعلان رسمي من الحكومة أو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حتى الآن.

مراقبون: إيران تنتظر اللحظة السياسية المناسبة للتصعيد

ويرى مراقبون أن إيران قد تكون تستخدم ورقة التعاون مع الوكالة كورقة ضغط سياسية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات والضغوط الدولية، دون أن تتخذ قرارًا علنيًا خشية ردود دبلوماسية أكثر حدة.

الوكالة تُبقي عيونها على طهران

في غضون ذلك، تواصل الوكالة الذرية مراقبة المواقع النووية الإيرانية عبر كاميرات المراقبة وأجهزة التفتيش، رغم تقليص بعض إمكانياتها منذ عام 2021، وسط قلق متزايد من احتمالية انسحاب إيران الكامل من نظام الرقابة في حال استمرار التصعيد.





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